『ESCAPE』大介＆結以のラストに視聴者興奮「絵になる」「尊すぎ」（ネタバレあり）
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の最終回が10日に放送。大介（佐野）と結以（桜田）のラストに反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』最終回より
大介は自首をし、2年後、結以と星（阿部来叶）の元へ帰ってきた。大介は「ただいま」と結以と星にハグ。大介と結以は二人で買い物に行き、その帰り道、二人で話をする。結以は「思ったより早く出てきたね」と言い、大介は「模範囚だからな」とうなずいた。
大介は結以にこの2年間楽しかったかと聞き、結以は「うん、すごく。充実してた」と答える。二人で黙った後、結以は「キスでもしてみる？」と質問。大介は「してみっか」とほほ笑み、結以は「心の中、全部見えるかも」と口にした。大介は「なんも困んねえよ」と反応し、二人はキス。結以が笑うと、大介は「え？ なんか見えた？」と聞き、結以は「何も」と笑って立ち上がった。
大介は結以を追いかけ、結以の手を取って再びキス。二人はじゃれ合いながらまたキスをし、大介は「もう叫ぶわ！ 好きだ〜！ 大好き！」と叫んだ。結以は「恥ずかしいからやめて！」と笑うのだった。
大介と結以のハッピーエンドに、視聴者からは「ハチリンのキスシーン尊すぎて滅」「ハチリンLOVE」「こっちが恥ずかしい」「好きすぎて滅」「ハチリンの2人本当に可愛すぎ」「絵になるキスシーンすぎた」「ハチリン永遠なれ」「ハッピーエンドで幸せ」などの声が集まっている。
