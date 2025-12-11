＜夫が飲み会を隠ぺい？＞「まさか他の女と」でもレシートに違和感。帰宅が遅かった【本当の理由】は

たとえ夫婦でも、相手に言えないことの一つや二つはあるものです。お互いが気付かないうちに、予想外のすれ違いが生まれていることもあります。今回は、筆者の友人が夫との興味深いエピソードを聞かせてくれました。

疑惑のレシート

夫と私は同じ会社に勤めています。



部署は違いますが、社内のイベントや飲み会の有無はなんとなく耳に入ってくるもの。



最近、夫の部署では懇親会を兼ねた飲み会が多く、帰宅が遅い日が増えていました。

一方、私はワンオペ育児と仕事で疲れ、毎日ヘトヘト。



飲み会の話を詳しく聞く機会もなく、先に寝ていました。

ところがある日、夫のシャツを洗濯しようとすると、くしゃくしゃのレシートが。



日付は「飲み会」だったはずの日ですが、そこに書かれた店は会社の飲み会で使われていた居酒屋とは店名も場所も全く違います。

一瞬、「2次会かな？」とも思いましたが、入店時間は18時半。2次会にしては早すぎます。

「まさか、飲み会だと嘘をついて誰かと別の場所に？」



私の脳裏に最悪の想像がよぎりました。

レシートから浮かび上がる謎

心臓が嫌な音を立てる中、震える手で詳細を確認しました。

しかし、そこに印字されていたのは『利用人数：1名』という文字。

……え？ 浮気なら2名のはず。

注文もビールと唐揚げなど、典型的な1人飲みメニューです。

夫がわざわざ「会社の飲み会」と嘘をついてまで、1人で時間を潰していた理由が分からず、私は浮気の心配とは別の意味で混乱してしまいました。