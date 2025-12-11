『ヘレディタリー／継承』（2018年）や『ミッドサマー』（2019年）で現代ホラー映画を刷新した鬼才アリ・アスターが、コロナ禍の現実を正面から描いた。最新作『エディントンへようこそ』は、これまでの作風を大胆に覆した“炎上スリラー”だ。

アリ・アスター監督（撮影：末永裕樹）

◆◆◆

コロナ禍の現実を映画にする

舞台は2020年春、アメリカ・ニューメキシコ州。パンデミックのためロックダウン状態の町で、反マスク派の保安官ジョー（ホアキン・フェニックス）と、IT企業の誘致を謳う進歩的な市長テッド（ペドロ・パスカル）が対立。次期市長選はテッドの独壇場とみられていたが、ジョーが出馬を宣言し、2人は自らの正義を声高に訴える――。

描き出したのはコロナ禍の混乱と、人々の対立が生んだ社会の分断だ。アスターは、「これは今まさに起きていること」と語った。「僕たちは2020年の出来事を消化しきれないまま、あのころ始まったプロセスの中を今も生きています。映画が完成した後も、状況はますます悪化しているのです」

ニューメキシコはアスターが青春時代を過ごし、コロナ禍には家族と生活していた土地だ。『ヘレディタリー／継承』では家族の身に起きた出来事、『ミッドサマー』では失恋経験と、自らの体験を創作に反映してきたアスターは、今回もそのスタンスを変えていない。

「ニューメキシコでコロナ禍の毎日を送るなか、これは破滅的な状況だと感じました。人々はウイルスを恐れて慎重になり、ロックダウンが永遠に終わらない不安におびえている。そのなかで、あらゆる物事が政治化していったのです」

「誰もがアルゴリズムの影響を受けている」

本作の原型となったのは、アスターが『ヘレディタリー／継承』以前に構想していた“歴史修正主義の西部劇映画”。コロナ禍を踏まえ、アスターは「今こそ再びトライできるのではないか」と当時のアイデアに回帰した。米国メディアのインタビューでは、西部劇とは「アメリカの夢を描きながら、優れた作品ではアメリカの現実にも対峙できるもの」と語られている。

『エディントンへようこそ』が現代の西部劇であり、またキャッチコピーの通り〈炎上スリラー〉である理由は、町の人々を激しい対立に導くのが、ならず者の第三者でも、強烈な極悪人でもなく、ほかでもない“インターネット”だからだ。登場人物たちはパソコンやスマートフォンによって情報に触れ、対立の溝を深めてゆく。

「いまや誰もがインターネットの中を生き、アルゴリズムの影響を受けています。登場人物は世界の未来を案じていますが、それぞれが別の現実を生き、異なる情報を受け取っているせいで互いに触れ合えなくなっている。SNS浸りの生活を送っていなくとも、この問題を避けることはできないと思います」

インターネットを題材とする以上、「面白くて残酷、かつ“バカバカしい”映画にしなければいけなかった」とアスターは言う。「情報それ自体よりも、人々の話題や関心が価値となるアテンション・エコノミーの時代では、すべてが数秒で消費されてしまいます。一瞬で興味を惹かれるからこそ、インターネットは面白くて残酷で、“バカバカしい”のです」

集結したハリウッドのトップスターたち

新たな挑戦を支えたのは、アスター作品史上もっとも豪華なスター俳優たちだ。主人公の保安官ジョー役には、前作『ボーはおそれている』（2023年）でタッグを組んだホアキン・フェニックス。映画製作を通して友人になり、「人としての振れ幅を知った」という。

「ホアキンは本当に面白く、優しい人ですが、ダークで激しい面もある。彼ならジョーという役を充実させてくれると確信しましたし、実際の演技にも満足しています。彼は恐ろしくも、また弱々しくもなれる――この映画はいわば“共感のジェットコースター”。ジョーは最初こそ観客に好かれるでしょうが、のちに彼は観客を裏切るような行動に出るのです」

ジョーの妻ルイーズ役は『哀れなるものたち』（2023年）などのエマ・ストーン。市長テッド役は『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』（2025年）や『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（2024年）など話題作が続くペドロ・パスカルが演じる。

「ホアキンとエマ、ペドロは俳優としてのタイプが違います。ホアキンはたくさん議論し、物事を深く掘り下げるのを好むのが魅力ですが、エマやペドロはリハーサルや議論ではなく、もっと直感的な方法で物事をつかんでいくのです」

ちなみに、アスターが「ホアキンに近い」と語るのはカルト教祖ヴァーノン役のオースティン・バトラー。「とても丁寧にリサーチし、徹底的に役づくりをするタイプ」だという。「もちろん全員が素晴らしい役者で、しかもすごく良い人たちです」

アリ・アスター作品と音楽

『ヘレディタリー／継承』のジュディ・コリンズ、『ボーはおそれている』のマライア・キャリーなど、アスター作品では意外な形でポップスターの楽曲が使用されるのも特徴だ。本作『エディントンへようこそ』でも、とある有名楽曲が絶妙な効果をもたらす。

「映画に使うのは大好きな曲ばかり。特に『ボーはおそれている』のマライア・キャリー（“Always By My Baby”）はお気に入りです」と笑顔を浮かべるアスター。「選曲のほとんどは僕なりのユーモア。僕が聴いている曲を登場人物にも聴いてもらうような感じ」

もっとも、アスターは有名楽曲を映画のなかで素直に聴かせることはしない。まるで、劇中の事件を相対化したり、違和感を与えたりするために音楽を利用しているかのようだ。

「その意図もあります。本来は噛み合わないものを並置すると、そこに化学反応が起こる――とにかく、僕は物事をわかりやすくしたくないのです。音楽がスクリーンの出来事をより複雑にしてくれるなら、それはとても素晴らしいこと」

『エディントンへようこそ』を送り出したアスターは、すでに新たなプロジェクトに着手しているという。どうやら次回作も、再び“SNS”が作品のキーワードとなるようだ。

「SNSアカウントは持っていますが、基本的に投稿はせず見ているだけです。本作の脚本を書いているときはSNSをよく見ていました。今も新作のためにSNSを注視し、どのような変化が起きているのかをチェックしているんです」

『エディントンへようこそ』

監督・脚本：アリ・アスター／出演：ホアキン・フェニックス、ペドロ・パスカル、エマ・ストーン、オースティン・バトラー、ルーク・グライムス、ディードル・オコンネル、マイケル・ウォード／2025年／アメリカ／148分／配給：ハピネットファントム・スタジオ／© 2025 Joe Cross For Mayor Rights LLC. All Rights Reserved.／12月12日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）