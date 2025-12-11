日本製鉄の橋本英二会長と、『世界秩序が変わるとき』（文春新書）の著者で投資コンサルタントの齋藤ジン氏が「文藝春秋」誌上で対談。橋本会長は米鉄鋼大手USスチールを買収した経緯を明かした。

【画像】日本製鉄・橋本英二会長と齋藤ジン氏の対談は日本製鉄本社で行われた



橋本英二・日本製鉄会長 ©文藝春秋

買収が成立した2025年6月に至るまで、成功までの道のりは決して平坦なものではなかった。バイデン政権下で対米外国投資委員会（CFIUS）の審査対象となり、2025年1月にはバイデン大統領（当時）がCFIUSの判断を踏まえて、「国家安全保障上の懸念がある」との理由で買収禁止命令を決定。その後も橋本氏は米側との交渉を続け、第2次トランプ政権発足後にようやく許可が下りた。買収を表明してから2年近くが経っていた。

「トランプ大統領に『絶対に反対』の考えを改めてもらうのは至難の業でした」と振り返った橋本氏。転機となったのは、2025年2月7日、トランプ大統領と石破茂前総理との首脳会談だったと明かした。

「その直前、私は石破総理に『大統領を説得してくれとは言いません。2つだけ伝えてください』とお願いしました。1つは『買収は大統領の政策とマッチする良い案件ですから、「NO、NO」と言わずによく話を聞いてください』と。もう1つは『CFIUSの審査を公正にやってください』でした」

トランプ大統領が言わなかったこと

橋本氏が「私にとって大きなメッセージでした」と振り返るのは、トランプ大統領が首脳会談で、「国家安全保障上の問題がある」とは言わなかったことだ。

「トランプ大統領は細かく説明しないので少し乱暴に見える面はありますが、『プランB』『プランC』を準備する柔軟性を持った方だと思います。『プランA』しかないのであれば、『CFIUSで結論が出ている』と言えば済む話。首脳会談でのやり取りを聞いて、トランプ大統領が国民や支援者に対してうまく説明できる展開にすれば、まだ可能性があるなと思ったのです」

さまざまな選択肢を検討し、拒否権のある「黄金株」を米政府に付与することで決着した。

齋藤氏は日本製鉄のUSスチール買収について、「ビジネス環境が激変する中で、私はUSスチール買収は、日本企業が参考にすべき先駆的な勝ち筋の一つだとみています」と高く評価する。

「鉄鋼業界では中国メーカーとのデフレ競争を強いられてきましたが、高関税によって、今後はこうしたデフレ競争から守られる。しかも、増加が見込まれる米国の鉄需要を日本製鉄が取り込むことで『規模の経済』や、それに伴う技術革新を追求するための好循環を手にするチャンスを掴んだといえます」

