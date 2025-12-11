¡Öºù¤Î²Ö¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×»Ä¤µ¤ì¤¿Ì¿¤Ï¡È¤¿¤Ã¤¿3¥ö·î¡É⋯ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤¬¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¤¬¤ó¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç
¡ÖÍ¾Ì¿3¥ö·î¡¢ºù¤Î²Ö¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¨¡¨¡ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¤¬¤ó¹ðÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢»Í·»Äï¤Î²ÈÂ²²ñµÄ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤«¤é»ÜÀß¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆºÇ´ü¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤Î¤«¡£
¡¡»à¤ò´Ö¶á¤Ë¤·¤¿Éã¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿»ÍÃË¡¦±ä·¼»á¤¬¸«¤¿¡ÖÉã¤ÎºÇ¸å¡×¤È¤Ï¡£»Í·»Äï¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ç²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤òÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡ØÀÐ¸¶²È¤Î·»Äï¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÀ¸³¶¸½Ìò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡»ä¤Ï»ÍÃË¤Ç¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Î½ÅÍ×¤Ê·èÄê¤Ï¿Æ¤È¾å¤Î·»¤¿¤Á¤¬·è¤á¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤Ë¥Ø¥¤¥Ø¥¤¤È½¾¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÀÕÇ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¸Î¤Ë¿Æ¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¾¡¼ê¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤É¤òÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉãÊý¤ÎÁÄÉã¤ÏÉã¤¬¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤ÏÆüÃæÀïÁè¤ÇÀï»à¡¢ÁÄÊì¤âÊì¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÏÉãÊý¤ÎÁÄÊì¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£À¸¤Þ¤ì¤À¤¬¥Ï¥¤¥«¥é¤Ê¿Í¤Ç¡¢Æ¬Ç¾ÌÀÚò¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤Ç¡ÖÏ·¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤ÎÎ±³ØÃæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤ÆÂçÂÜÉô¤ò¹üÀÞ¤·¡¢Æþ±¡Ãæ¤ËºÆÅÙÅ¾ÅÝ¤·¤Æº£ÅÙ¤ÏµÕ¤ÎµÓ¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Ï°ì»þÅª¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¡ÖÉÂ¼¼¤òÍÄ¤¤º¢¤Î±ä·¼¤¬Áö¤ê²ó¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£ÈÕÇ¯¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿à»Ò¤Î¼Â²È¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤ÎÁÄÊì¤â82ºÐ¤Î»þ¤ËÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤Ã¤Æ¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÁÄÊì¤Î²ð¸î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼Â¼Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë»ä¤¿¤Á»Í¿Í¤Î·»Äï¤â·ëº§¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ±àÄ´ÉÛ¤Î¼Â²È¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿Ìõ¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢66ºÐ¤ÇÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Éã¤Ï±×¡¹·ìµ¤À¹¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÀ¸³¶¸½Ìò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¤À¤±¤ÇÉã¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¿´¿È¶¦¤ËÉéÃ´¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤ÈÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤¹¤ë¾¯¤·Á°¤Ë¤Ò¤È¤êµ¤³Ú¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÕ»³¤«¤é¼Â²È¤Î¶á½ê¡¢ÅÌÊâ10Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤ÏÂ¿Ë»¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¹¥¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¢¡¼¥È¡¢Ê¸²½ÊýÌÌ¤ÎÏÃÂêÄó¶¡¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¸Æ¤Ð¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼ò¤ò°û¤ó¤À¡£
¡¡¤¤¤Ä¤âÉã¤Î¤´µ¡·ù¼è¤ê¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Êì¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ëö¤Ã»Ò¤ÎÍèË¬¤Ç¾¯¤·¤ÏÂ©¤òÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤âÂÀ¤â¤â¤¬ÀÞ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡»ä¤Ë¤â»Ò¶¡¤¬Æó¿ÍÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»Ò°é¤Æ¤Ë¤âÄÉ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÅß¤ÎÄ«Áá¤¯¡¢ÆÍÁ³Êì¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼Â²È¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¡£¹²¤Æ¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Êì¤¬¾²¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤ÆÉÛÃÄ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÌÀ¤±Êý¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤âÂÀ¤â¤â¤¬ÀÞ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤ªÉãÍÍ¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÆ¤â³Ñ119ÈÖ¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆµßµÞ¼Ö¤òÂÔ¤Ä´Ö¤ËÊª²»¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¤Î¤Ã¤½¤ê¤ÈÉã¤¬´é¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡·Ð²á¤òÏÃ¤¹¤È¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤È¤«¤Ê¤êÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¿²¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëÉã¤Ë½õ¤±¤âÀÁ¤ï¤º¤Ë¡¢ÅÆ¤Ë³Ñ¿çÌ²¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤ÆÅÅÏÃ¸ý¤Þ¤ÇÇç¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢»ä¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤è¤³¤·¤¿Êì¡£·òµ¤¤È¤¤¤¨¤Ð·òµ¤¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢Âç²ø²æ¤·¤¿ºÊ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¢¤È¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤È¤Þ¤¿¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Éã¤È¶¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿É×ÉØ¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤¤¡£
¡¡Êì¤ÎÆþ±¡Ãæ¡¢»ä¤Ï¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¼êÇÛ¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÅ¾ÅÝËÉ»ß¤Î¼êÀ¢¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¿Æ¤ÎÏ·¸å¤È²ð¸î¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶²È¤Ï·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Éã¤¬ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Êì¤¬¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆºÓÇÛ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£Éã¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢Êì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ½è¤·¤¿¤·¡¢À¯¼£²È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï»öÌ³½ê¤¬¶ÈÌ³¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢°úÂà¸å¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÀÐ¸¶²È¤Î»ÊÎáÅã¡ÊÊì¡Ë¤¬¡¢°ÊÁ°¿´Â¡¤ÎÊÛ¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ°Ì®áî¤Î¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£Åö½é¤Ï³«¶»¤Ç¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤Ç¤¢¤ëµÁ»Ð¤òÃæ¿´¤Ë³§¤ÇÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉéÃ´¤Î·Ú¤¤¥¹¥Æ¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â½Ñ¸å¤ÏÉéÃ´¤«¤é¿´ÉÔÁ´µ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇÙ¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤ï´íÆÆ¤«¡ª¡©¤È²ÈÂ²Á´°÷¤¬ÉÂ±¡¤Ë½¸¹ç¤·¤¿¤³¤È¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¸åÊì¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÀè¤¢¤Î²æ¤¬ÐÖ¤ÊÉã¤òÀ¤ÏÃ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÊÎáÅã¤ò¼º¤Ã¤¿¼Â²È¤Î±¿±Ä¤ÏÂ©»Ò¤¿¤Á»Í¿Í¤Î¹çµÄÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹·»¤¬»ÜÀß¤Î·èÄê¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê°Æ·ï¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¼¡·»¤¬°å»Õ¤Ç¤¢¤ëµÁ»Ð¤È¶¦¤ËÎ¾¿Æ¤Î·ò¹¯¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤Î°Æ·ï¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¶ä¹Ô¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ë»°·»¤¬ºâÌ³¤ä·ÀÌó½ñ´Ø·¸¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¡¢¤Þ¤¢¡¢½îÌ³¡¢Í··³¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£
¡¡»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉã¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿Êì¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÕ¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤È¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Ïç¹Â¡´â¤Î´ñÀ×Åª¤ÊÁá´üÈ¯¸«¤È½ÅÎ³»ÒÀþ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ë´°¼£¡¢¼ó¤Î·ì´É¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤Ê·ìÀò¤Î½üµî¼ê½Ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¿¬Ìß¤ò¤Ä¤¤¤ÆÈø骶¹ü¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¿ê¤¨¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ç¾¹¼ºÉ¤ò´µ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆÃ¤ËÊâ¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Éã¤À¤¬¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë»¶Êâ¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂ¸µ¤¬³ÐÂ«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¤è¤í¤á¤¤¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤«¤±¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤ò´¬¤Åº¤¤¤Ë¤·¤ÆÇ±ºÃ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¡¢¼«Âð¤È¤â¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤«¤é¤ÈÀâ¤Éú¤»¤Æ²È¤Î¶á½ê¤Î»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´û¤ËÍ×²ð¸îÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÂ¹ø¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Ï°Â¿´¤·¤¿¤¬Åö¤ÎËÜ¿Í¤ÏÁêÅö¤ËÉÔÉþ¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃç´Ö¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¤«Éã¤Ï»ä¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ£Êý¤Ç»ÜÀß¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤òÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Àá¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Î¤â¶»¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿É¤¤¤³¤È¤òÉã¤ËÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤Ï¾ï¤Ë¼¡·»¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤Ä¤â·ù¤ÊÌò³ä¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µÕ¤Ë½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¼¡·»¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤¶°Ü¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð½»¤á¤ÐÅÔ¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¡¢Éã¤ÏÂçÁû¤®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æþ½ê¤Ò¤È·î¤Û¤É¤·¤Æ¤É¤¦¤â¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ë¤âÆ±¤¸¾É¾õ¤ÇÊØÈë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿ô²ó¤¢¤ê¡¢³§¤Ç¤¦¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÇÉÂ±¡¤Î¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Ë¡ÖÍ¾Ì¿3¥ö·î¡×¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ²æ¤é·»Äï¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤âÅö¤ÎËÜ¿Í¤¬Û©¤¯¡Ö¿À·Ð¤¬¤º¤¿¤º¤¿¤Ë°ú¤Îö¤«¤ì¤¿¡×¤Û¤ÉÁêÅö¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤ËÉã¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤Ï¤É¤¦À¼¤ò¤«¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¤Ë¡¢»×¤ï¤º¡ÖÀµ²¬»Òµ¬¤Î¡ØÉÂà®Ï»¼Ü¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î¿´¶¤òÉÁ¼Ì¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤ËÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¡Ö²¶¤ÏÆüµ¤ò½ñ¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Ï¼º¤ï¤ì¤º¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë2½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥×¥í¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¤Î¤Þ¤Þ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ç¹Â¡´â¤¬Å¾°Ü¤·¤ÆÊ¢ËìÇÅ¼ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤È¤¤¤¦¹ðÃÎ¤ÏÊÆ¼÷¤òÄ¶¤¨¤¿Ï·ÂÎ¤ÎÉã¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¼£ÎÅ¤ÏÃÇÇ°¤·¤Æ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥±¥¢¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
