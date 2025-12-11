〈「桜の花は見られない」残された命は“たった3ヶ月”⋯石原慎太郎が「ステージ4のがん」を受け入れるまで〉から続く

末期がんで急速に衰弱していった父・石原慎太郎。激痛に耐えきれず「どうしても浣腸をしてほしい」と助けを求めた夜、四男・延啓は“確実に死に向かっている”父の現実を悟る。少しでも苦痛を和らげるべく手を尽くす中で見えてきた、最期の日々の切なさとは――。四兄弟（石原伸晃・良純・宏高・延啓）が、それぞれの視点から家族の記憶・想い出を綴ったエッセイ集『石原家の兄弟』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）

2022年に亡くなった石原慎太郎氏 ©文藝春秋

◆◆◆

2022年2月1日――父・石原慎太郎逝く

本人も周りもどこか諦めてしまう雰囲気があったが、ここで父の元秘書で独立した後は実業家として何かとサポートして下さっていたHさんが、水素を吸引すると治療の効果があるらしいと教えてくれて、長野まで機器を借りに行くなど民間療法も積極的に試して、なんとか踏みとどまって回復へ向けて頑張ろうとした。

漢方が良いと聞けば漢方薬を調合してもらったり、そう言えば旧知の医者で父と共著もある石原結實先生が提唱しているりんごにんじんジュースがあったと思い出して、毎日家で作って届けたりした。そうした中、父が一番喜んだのが生姜湿布。温めた生姜の搾り汁に手拭いを浸して搾り、それをお腹に当てる。こんにゃく湿布も同様に施した。こういった治療法にどの程度の効果があったのかは分からないが、個人的には闘病中の父との円滑なコミュニケーションの場を作ってくれたのは確かだった。

しかし、父はほぼ医者が言った通り、2月1日に世を去った。

少しでも痛みを和らげることはできないものか

父が亡くなるまでの間に、本人も希望したので年末に2週間ほど実家に戻ったことがある。

2階にある本来の書斎兼寝室は不便も多く、1階の居間を片してベッドと机を用意した。

介護士やお手伝いさんが正月休みを取るまで家に居て、その後施設に戻ったが、思うところがあったのだろうか、以後は一切家に戻りたいとは言わなかった。

在宅中に一度、父が騒いで収まらないので夜中に呼び出されたことがあった。お腹が張って仕方ないのでどうしても浣腸をして欲しいと言うのだが、宿直してくれていたのは介護士だったので看護師の資格がないと出来ないという。どうしても収まらないので私が指名されて息子の責任のもと用を施した。

私は父親の体内に指を入れながら何とも言えない悲しさを味わっていた。父は想像できないような苦しみの中にいる、やはり確実に死に向かっているのだ、少しでも痛みを和らげることはできないものか、と思ったものだ。

母は施設にいて日常のストレスから解放されて元気ではあったが、体力は確実に落ちていて、移動はほぼ車椅子になっていた。父の病気のことは上の兄たちが伝えたと思う。やはり父と会いたが別の施設に居て離れ離れになっていた母が父を訪ねたり、何度か父の施設や実家で逢瀬の時間を作った。

二人とも多くは語らず、お互いの手を握り合っていたが、一体どういう心持ちで何を思っていたのだろう。とても切ない光景だった。父が亡くなると、当たり前の話だけれどもとても寂しそうにしていた。

最後の介護

そんな母も父の死からひと月後に祖母と同じく大動脈瘤破裂で亡くなった。明け方に施設から、「腹部に強い痛みがあり、救急車で病院へ向かう」と連絡があった。私は同乗しようとしたが、救急隊員からは今すぐ命に関わることもなさそうだから直接病院に来てくれと言われた。しかし数分後に連絡があって、意識がなくなり厳しい状態だと告げられた。

母は常々「体に管をつけて生きながらえることはしたくないから、そのような状態になったら必ず外して欲しい」と言っていた。私は病院に着くと医者の説明を聞く前に、兎に角真っ先に母の亡骸から管を外してもらった。それが親に対する最後の介護となった。

