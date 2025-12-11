高嶋ちさ子、友人の死去に悲痛「後悔しか残らず」 思い出の写真も公開
ヴァイオリニストの高嶋ちさ子（57）が11日までに自身のSNSを更新。友人が死去したことを明かし、心境をつづった。
高嶋は「仲の良かった友人が旅立ちました」と書き出すと、「私には後悔しか残らず、ああすれば良かった、こうすれば良かったと…けどそれも自己満足なんだろうかと思い、悲しみにくれてます」と心境を記した。
また思い出の写真を投稿するとともに、「私のコンサートにもよく1人でふらっと来てくれてました。良く笑う子でした。年下だけど学ぶことの多い人でした」と故人の人柄を振り返った。そして「彼女は落ち込んでる私を見て『似合わない』って笑ってると思います。改めて、一生懸命に生きよう」と自らに呼びかけた。
