全身ダウンでもおしゃれにキマる。ホワイトマウンテニアリング×タイオンの“ミリタリーダウン”で作る新鮮なミニマルスタイル

本格的な冬を迎えて頼もしさを増してくるダウンウエアですが、上下ダウンのセットアップとなると、ゴルフや登山などのスポーツシーンを思い浮かべがち。そんな全身ダウンスタイルをオシャレに変えてくれるのが、インナーダウン専門ブランドであるTAION（タイオン）です。

来年迎えるTAIONのブランド創業10周年を記念したアニバーサリー企画のひとつとして、“服を着るフィールドはすべてアウトドア”をテーマにしたファッションブランド・White Mountaineering（ホワイトマウンテニアリング）とコラボした、セットアップでコーディネートもできる「TAION×White Mountaineering Light Down Jacket」（1万9800円）と「TAION×White Mountaineering Light Down Pants」（1万9800円）が発売されました。

TAIONは、“体温”をブランド名の由来にしている通り、日本発のブランド。高品質かつ高機能なインナーダウンを、圧倒的なコストパフォーマンスで展開。今回のコラボモデルは、その中でも“ヘチマキルト”など随所にミリタリーテイストを取り入れた“ミリタリーライン”のアイテムです。

なお、今回のセットアップはWhite Mountaineering独自のパターン設計を採用することで、インナーとしてもアウターとしても着用できる絶妙なサイズ感を実現。ジャージのようにアウターとしてセットアップで着ても、インナーダウンとして上からコートやマウンテンジャケットを着てもOK！

ジャケットとパンツ、両モデルとも高密度で軽くしなやかな生地に、TAIONではお馴染みの保温性にすぐれた800FPダウンを封入。曲線的なヘチマキルトが独特な存在感と奥行きのある表情を演出します。

カラーバリエーションは、コーディネートに合わせやすいブラックとオフホワイトに加え、個性的なパープルの3カラーをラインナップ。サイズは0（XS〜S）、1（S〜M）、2（M〜L）、3（L〜XL）、4（XL〜2XL）の5サイズ展開となっています。

▲「TAION×White Mountaineering Light Down Jacket」

「TAION×White Mountaineering Light Down Jacket」は、重ね着をしやすく、ミリタリーな雰囲気が漂う、ノーカラー仕様。脇にはファスナースリットが付いていて、重ね着した場合も動きやすさや通気性を確保しています。

袖口には風が入りにくいように、しっかりフィットするストレッチパイピングテープを使用しています。背面にはオリジナルのカラビナが付属していて、S字フックなどで吊るして保管することも可能。キャンプシーンではテント内に張ったロープに吊るしておけば、脱いだ時も邪魔になることはありません。

▲「TAION×White Mountaineering Light Down Pants」

「TAION×White Mountaineering Light Down Pants」は、裾にファスナーのスリットが付いていて、動きやすさや通気性を調整できるだけでなく、パンツのシルエットに変化を加えることも。ロングブーツもファスナーを開閉すればスムーズに脱ぎ履きできます。

ジャケット同様、パンツにもカラビナが付いているので、一緒に吊るして保管することも可能。なお、両アイテムとも家庭で洗濯できるのもうれしいところ。汗をかいてしまっても、長いシーズン清潔さを保ったまま着用することができます。

外出時は寒い時期はインナーとして、室内や寒さが和らいだ時期はアウターとして、セットアップでそのまま来てもオシャレに決まるダウンウエアは、今年の冬のヘビーローテーションになるかも！

>> TAION×White Mountaineering

＜文／GoodsPress Web＞

【関連記事】

◆太陽の力でさらにポカポカ。新素材「ソラメント」搭載のあったかダウンは懐にもやさしい

◆マムート160年の技術を凝縮。「ドライ・ダウン コレクション」から注目アイテムを厳選

◆まさかの“ノンダウン”。タイオンで人気を博す「マウンテンライン」から春夏に着たいアイテム続々登場！