「この大学に入りたい」だけでは足りない

私たちはこれまで、実際に大学に合格した生徒の志望理由書を集め、どんな子が合格しているのかを徹底的に分析してきました。その中で、合格者はいくつかの『合格者の共通点』があることがわかっています。

その1つが、「逆境を経験しているかどうか」ということです。

「順風満帆な学生」より「傷を抱えた学生」が強い

意外に思われるかもしれませんが、順風満帆な高校生活を過ごした生徒よりも、失敗や挫折を経験した生徒のほうが、総合型選抜では高く評価される傾向があります。

たとえば、「生徒会長を務めて文化祭を大成功させました」という完璧な経歴よりも、「部活でキャプテンを任されたけれど、チームをまとめられず、結果的に大会では初戦敗退した。しかしその失敗を通じて、自分には“他人の意見を聞く姿勢”が欠けていたことに気づき、そこから学級運営に関わるボランティアに参加してリーダーシップを学んだ」というように、“挫折からの成長”を語れる学生のほうが、大学からの評価は高いのです。

「自分を大きく見せる」より、「自分を理解している」

多くの学生が、志望理由書で「自分はこんなにすごい」ということをアピールしようとします。しかし、大学の先生方はその“完璧な自慢話”を求めているわけではありません。

むしろ見ているのは、「自分をどれだけ深く理解しているか」です。

大学というのは「学ぶ場所」です。そのため、「自分の弱点を理解している人」「足りない部分を自覚し、成長しようとしている人」を高く評価します。なぜなら、そういう人ほど大学に入ってから伸びるからです。

「自分の弱さをどう受け止めているか」が、合否を左右すると言えます。

「逆境」を語れないのは、“経験がない”のではなく“振り返れていない”

よく「自分はそんな大きな失敗をしていないので、書けることがありません」と言う生徒がいます。しかし、実際に失敗の規模は関係ありません。

・テストで思ったような点が取れなかった

・部活の大会で実力を出せなかった

・クラスで意見が通らなかった

こうした小さな出来事でも、「なぜうまくいかなかったのか」「そこからどう行動を変えたのか」を振り返ることで、立派な“逆境の物語”になります。

逆境の本質は「事件の大きさ」ではなく、“自分の中でどう変化があったか”なのです。ぜひ親御さんは、そうした失敗や小さな出来事を見逃さず、聞いてみてください。「次はどうすればいいと思う？」「何がいけなかったと思う？」と。

