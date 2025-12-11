「経営学の父」と呼ばれるのは誰か、あなたは即答できますか？

その名は――ピーター・ドラッカー。

彼が残した言葉は、時代を越えて世界中の経営者やビジネスパーソンの指針となっています。なぜ没後20年近く経った今も、ドラッカーは読み継がれ続けるのか。

『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』の著者である吉田麻子氏に、現代にこそ響くドラッカーのメッセージを伺いました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希）

成果主義VS感情で動くリーダー、優秀なのはどっち？

――成果主義のリーダーと感情で動くリーダー、どちらが優れているのでしょうか？

吉田麻子（以下、吉田）：これは、多くのリーダーが胸の内で抱えている、とても悩ましい問いですよね。

そして実際、現場のリーダーたちの多くがこの二つのあいだで揺れ続けているのではないでしょうか。

成果主義を徹底すると冷たく映り、感情に寄り添いすぎると甘く見える。

この“二項対立”の間で軸を見失い、揺れ続けるリーダーは少なくありません。

とはいえ、リーダーは感情を捨てたロボットではありません。迷いも不安もある。それでも役割としての責任を果たさなくてはいけない。

問題は、このテーマを「成果か、感情か」という二択で考えてしまうことです。

この思考はリーダーを袋小路に追い込み、選んだほうに“違和感”を残してしまうかもしれません。

では、「優れたリーダー」とはどんなリーダーなのか。

吉田：ヒントは、まず“ダメなリーダー像”を直視することにあります。

リーダーシップは、理想論を並べるだけでは磨かれません。

むしろ「何がダメなのか」を解像度高く捉えた瞬間から学びと変化が始まります。

ではここから、令和のマネジメント環境に照らし合わせた「ドラッカー的・令和のダメリーダー」を考えてみましょう。

