大谷翔平は「倒さなければならない相手」　韓国主軸のイ・ジョンフがWBC出場を熱望「偉大な選手と対峙する」

イ・ジョンフは大谷へのリスペクトと対戦への意欲を口にした(C)Getty Images

ジャイアンツでの2シーズン目を終えたイ・ジョンフが、来年3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への意気込みを語った。12月8日、ソウルで行われた韓国球界関連の表彰式に出席した際のインタビューでは、「（出場メンバーに）選ばれたら、重要な大会なので自分にできる最大限の準備をする」と話した他、日本代表として出場を表明した、ドジャースの大谷翔平に対しての想いも明かしている。

メジャー1年目の2024年、イ・ジョンフは開幕から間もない5月に試合中のアクシデントにより左肩を痛め、残りのシーズンを全休。悔しさを味わい臨んだ2年目の今季はレギュラーとして150試合に出場、打率.266、149安打、55打点などのスタッツをマーク。6年契約の3年目となる来季はさらなる飛躍が期待されている。

来春、レギュラーシーズンの前に行われるWBCで韓国代表メンバー入り濃厚とみられるイ・ジョンフは、世界一を争う舞台においての大谷との対戦にも強い意欲を示す。韓国ニュースサイト『毎日経済』が12月9日の記事の中で、イ・ジョンフのコメントを伝えた。

すでに、メジャーでも幾度となる対戦している日本人スターについて、「大谷翔平は“珍しい存在”ではなく“倒さなければならない相手”」などとイ・ジョンフは語っている。また、メジャー移籍前、2023年WBCでの対戦時も振り返りながら、以下の様な言葉も残している。

「前回のWBCで対戦した時は確かにすごいと思った。でも今は同じナ・リーグ西地区でプレーしている。よく見るようになって、驚きはなくなった。むしろ“また偉大な選手と対峙するんだ”という気持ちだ」