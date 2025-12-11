「日本のファンも不安を増す」CL遠征不参加の遠藤航　実戦が遠ざかる現状に韓国メディアもW杯への影響を懸念

コンディションを上げる意味でもクラブでの出場機会を増やしたいところだ(C)Getty Images

リバプールの遠藤航は現地時間12月9日のチャンピオンズリーグ（CL）、アウェーでのインテル戦でメンバー外となり、「コンディション不良」が理由であると伝えられた。また、プレミアリーグでは8試合ぶりに出場した12月6日の第15節リーズ戦終了後、松葉杖を突く姿も目撃されていた。

ワールドカップ（W杯）イヤーの今季、リバプール3シーズン目を迎えている32歳は、これまで以上に出場機会から遠ざかっている。10月にも右太腿を痛め一時戦列を離れている遠藤は、クラブでの試合数の少なさもあり、日本代表招集時には、実戦での試合勘を不安視する声もつきまとうようになった。

もちろん、どんなシチュエーションにおいても、ピッチに立った際の遠藤のプレーは衰えをみせていないものの、現在の状況から、ベテランプレーヤーとして欧州や国際舞台の第一線におけるパフォーマンスを危惧する声も上がっている。

日本と同じく、アジア代表として来年の北中米W杯に出場する韓国の現地メディア『スポーツ朝鮮』では12月9日の特集記事の中で、CL遠征不参加となった遠藤について、「10月にも一度負傷しており、その際は短い離脱で済んでいた。深刻なケガには見えないものの、2か月で再び負傷によって出場が制限される状況となっている。もともと出場時間が少ない上に負傷が続くことで、日本のファンの不安は増すばかりだ」などと指摘している。