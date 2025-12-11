プロ野球・楽天は10日、海外FA(フリーエージェント)権を行使しDeNAから楽天に移籍した伊藤光選手の入団会見を行いました。

伊藤選手は「1番最初に声かけていただいた。石井（一久）GMと話をする中で温かい、熱い言葉をかけていただいて、僕自身もまだまだチャレンジしたい気持ちが重なった」と楽天への入団を決めた理由を明かしました。

今季は1軍でわずか6試合の出場にとどまった36歳ベテラン。それでも「今シーズンは1軍という舞台で活躍できなかったが、過ごしている姿だったりを評価していただけた。頑張ってれば誰かが見てくれるなというところを改めて実感できました。全ての思いを感じたのでありがたいことだと思っています」と感謝を伝えました。

楽天の印象に若い選手が多い点をあげた伊藤選手。続けて「その選手らが主軸で頑張っていくチームだと思ってまして、そこに年齢的にはベテランですが、僕が入っていければいいチームになっていくのでは」と前向きなコメントしました。

来季で37歳を迎えるベテラン捕手はファンの方々へ見せたい姿として「37歳まだまだ若いと思ってますしキャッチャーとしてがむしゃらにやってる姿を応援していただければうれしいですし、東北のみなさんで喜びを分かち合えるように頑張りたい。1球1球魂込めてる所を応援していただきたいと思っています」とコメント。新たな地での意気込みを語りました。

伊藤選手は2007年、高校生ドラフト3巡目で明徳義塾高校からオリックスに入団。捕手として2014年にはゴールデングラブ賞、ベストナインを受賞しました。2018年途中からトレードでDeNAに移籍。今季1軍では6試合の出場にとどまりましたが、2軍では75試合で打率.309を記録。36歳のベテラン捕手はオフに海外FA権を行使していました。