制度変更の行方は？（写真：umaruchan4678/Shutterstock.com）

2025年10月から業者によるポイント付与が廃止され、“ポイントのない世界”となったふるさと納税に新たな激震が走った。政府・与党が2026年の税制改正に向け、ふるさと納税の控除額に上限を設ける検討を始めたのだ。改正によって影響を受けるのは年収1億円以上の高額納税者と見られ、「庶民には関係ない」と思うかもしれない。しかし、税の専門家の中には高額納税者のふるさと納税に制限をかけることのデメリットを指摘する声もある。2025年の寄付のデッドラインとなる月末を控え、“ポイントのない世界”での新潮流やお得な寄付の方法も探った。

（森田 聡子：フリーライター・編集者）

どの程度の高額納税者が規制の対象になるのか

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすると年間の総寄付額から2000円を引いた額が住民税や所得税から減額され、寄付先の自治体から最大で寄付額の30％相当の返礼品がもらえるお得な制度。2024年度は寄付総額が1.2兆円に上り、同年度まで5年連続で過去最高を更新するなど年々存在感を増している。

一方で、百貨店のカタログのように魅力的な返礼品を並べて寄付を募る自治体間の競争が激化し、近年は返礼品の産地偽装や業者と自治体の癒着などの問題が噴出。所得が高い人ほど高額な返礼品が受け取れることから「金持ち優遇」との批判も根強い。高額納税者が多く住む都市部の自治体では大幅な税収減により、住民サービスの維持に支障を来すといった制度のひずみも露呈していた。

ふるさと納税の寄付額の推移（グラフ：共同通信社）

そこで、政府・与党は年内に公表予定の税制大綱に具体的な税控除の上限額や改正時期などを盛り込む方向で検討を進める。同時に、自治体が寄付の募集にかける費用も現行の寄付額の50％から引き下げ、仲介サイトへの手数料などを抑えて自治体の“歩留まり”を増やす検討も行う。

実際に規制の対象となるのはどの程度の高額納税者なのか。

税控除の対象となる寄付の上限額は、年収や家族構成、控除の適用などにより変わる。独身や夫婦共働きのケースで政府が試算した資料によると、年収300万円の人は2万8000円、同500万円の人は6万1000円、同1000万円の人は18万円、同1億円の人は438万円、同10億円の人は4524万円となっている。

このうち年収1億円以上で調整される可能性が高いという。

『金持ち優遇』と言うが…

ちなみに、住民税の流出が深刻な東京都世田谷区が今年7月に発表した資料によると、世田谷区民で2024年度にふるさと納税をした納税者のうち所得4000万円超の割合は2.9%に過ぎないが、寄付の総額では全体の3割程度を占める。

高額納税者の税控除の上限額にキャップをかけることで、一部の自治体の税収流出に一定の歯止めがかかることは期待できそうだ。

しかし、税の専門家の中にはこうした規制に懐疑的な意見も少なくない。

「『金持ち優遇』と言うが、そもそも高額納税者は相応の税金を払っている。日本では、会社員と専業主婦（夫）の配偶者、大学生と中学生の子供の4人家族であれば給与収入が約360万円までは所得税が課税されない。一方で、給与収入1億円の独身者は所得税だけで4000万円近くを持っていかれる。ふるさと納税は高額納税者にとって一種の“ガス抜き”になっている」

近年、富裕層に対する所得税や相続税の課税強化が進む中で、「高額納税者の納税意欲の減退や海外のタックスヘイブンへの流出につながらないか」という懸念だ。

別の角度から、高額納税者の寄付動向を心配する声もある。

近年増えている地震や台風などの災害時に、ふるさと納税の仕組みを活用した災害地支援の寄付が増えている。目立つのが高額納税者による高額寄付だ。ある自治体のふるさと納税関係者が言う。

「日本の富裕層にもノブレス・オブリージュ（高い地位の者が果たすべき義務）の寄付文化が浸透しつつあり、災害時に手軽に寄付ができるふるさと納税を利用される方は少なくない。自治体にダイレクトにお金が届くふるさと納税は被災直後の現地での支援活動に活用しやすく、税控除に制限がかかることでそれが減ってしまっては困る」

今年の寄付枠が残っている人はどうする？

年末の税制大綱が気になるところだが、ひとまずは2025年のふるさと納税を完結させる必要がある。9月末で業者のポイント付与が廃止された今年は、それまでに1年分の寄付を済ませた人も多いかもしれないが、まだ枠が残っている人はどうすればお得に寄付ができるのか。

まずは、手持ちのクレジットカードを活用して寄付をすることだ。仲介業者によるポイントはなくなったが、クレカ払いのポイントは付く。還元率の高いリクルートカードは1.2%、楽天カードは1％が付与される。

ポイ活中の人は貯めた共通ポイントで寄付をする方法もある。楽天ふるさと納税は楽天ポイント、au PAYふるさと納税はPontaポイント、dショッピングふるさと納税百選ではdポイントが利用できる。

仲介サイトによっては、返礼品で差別化を図るところもある。

Amazonふるさと納税は「トクベツな寄付額」、さとふるは「比べてびっくり！特別な寄付額のお礼品特集」のコーナーで、他のサイトよりも低い寄付額を設定した返礼品を特集している。

返礼品に付加価値を求めるなら、ANAのふるさと納税の「ANAオリジナル返礼品」、ふるさとチョイスの「チョイス限定本気のここだけ！」などからサイト独自の返礼品を探すのもいいだろう。

例年、12月31日の夜には仲介サイトでの寄付が集中

コンビニエンスストアのヘビーユーザーに勧めたいのが、ファミマふるさと納税の回数券だ。寄付をするとすぐにファミペイで回数券を受け取れ、全国のファミリーマートで好きな時に商品に交換できる。

例年、12月31日の夜には仲介サイトでの寄付が集中する。今年はポイント付与廃止前の9月末までに1年分の寄付を済ませた人もいて“穏やかな年末”になりそうだが、12月に寄付をするなら余裕を持って手続きしておきたい。

税控除は自動的に受けられるわけではなく、会社員でワンストップ特例を利用する人は2026年1月10日必着で寄付をした全自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付しなければならない。特例の申請を済ませたとしても、2026年に医療費控除や株式の配当控除などの確定申告を行う場合は申請が無効化され、ふるさと納税の分も申告が必要になるので気を付けたい。

