広島の森下暢仁投手（２８）が１０日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１億８０００万円から２０００万増の２億円でサインした。今季は自身初の開幕投手を務めるも自己最少の６勝止まり。以前から口にしてきたメジャー挑戦の夢は胸にしまい、まずはカープをけん引していく覚悟を示した。（金額は推定）

約１時間２０分にわたるロング交渉。会見場に姿を見せた森下は「長かったですよね？自分も気づいたらこんな時間で…。待たせてしまいましたね。申し訳ないです」と報道陣に気を配った。交渉の席では金額面ではなく、チームや個人のことについての話に多くの時間が割かれ、時間が経過するのも忘れるくらい濃密な会話を重ねた。

今季の年俸は当初１億６５００万円とみられていたが、１億８０００万円だったことが判明。そこから２０００万増で大瀬良と並んでチームトップとなる２億円となった。球団は「勝ち星には恵まれなかったが柱として役割を果たしてくれた」と評価。入団から６年連続昇給となった右腕は「ちゃんと評価してもらいました。チームを引っ張っていかないといけないなと改めて思いました」と表情を引き締めた。

大卒６年目の今季は自身初の開幕投手を務め、防御率２・４８の数字を残す一方で６勝にとどまり、両リーグワーストの１４敗を喫した。エース級と投げ合う中、僅差で競り負ける試合が多く、「貯金をつくれず、借金ばかりつくってしまった。そこが本当にふがいなかった」と振り返る。

将来的なメジャー挑戦の夢も持ち続けているが、「成績が良いわけでもないですし、中途半端にアメリカに行ける話ではない」とキッパリ。今回の交渉の席でポスティング制度に関する話は１、２分にとどめ、「今年の成績に関しては自分も思うところがある。まずはチームで役割を果たさないといけない」とカープで圧倒的な数字を残すことに目を向けた。

シーズン終盤は右肩の炎症で３軍での調整が続いていたが、患部の回復状況は順調だ。１１月にはブルペンで傾斜を使った投球も行い、１４０キロ程度を計測した。「キャンプにはしっかり間に合うと思うので、そこでみんなに見てもらえたらと思います」と見通す。

来季から栗林らが先発挑戦することを「自分がふがいない成績ばかりだったので、先発が足りないと思われている」と受け止めた右腕。競争の先にある２年連続開幕投手の座に向けては「もちろんそのつもりでいますし、そうやってチームを引っ張っていかないといけないと思っています」と意欲を隠さなかった。逆襲の７年目へ、誰もが納得する成績を残してみせる。