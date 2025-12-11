アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は、3会合連続となる政策金利の引き下げを決めました。

FRBは10日、金融政策を決める会合を開き、政策金利を0.25％引き下げることを決めました。労働市場を下支えするための3会合連続の利下げで、政策金利の上限は3.75％となります。

ただ、12人の出席者のうち▼2人は金利の据え置きを、▼1人は0.5％の大幅な利下げを主張して決定に反対票を投じていて、FRBの中で意見が分かれていることが浮き彫りになりました。

また、FRBは今後の政策金利の見通しを示し、来年、2026年の利下げは1回にとどまると見込んでいます。

FRB パウエル議長

「我々は経済の動向を見極めるのに良い状態にある」

パウエル議長は、これまでの利下げで政策金利が経済の過熱や冷え込みを招かない水準になったとの認識を示し、今後の追加利下げは慎重に進める姿勢を示しています。

一方、ニューヨーク株式市場では、利下げを受けて金融株を中心に幅広い銘柄が買われ、ダウ平均株価の値上がり幅は一時、600ドルを超えました。

結局、前の日に比べて497ドル46セント高い、4万8057ドル75セントで取引を終えました。

アメリカ トランプ大統領

「彼（パウエル）は小幅な利下げをした。少なくとも2倍の利下げはできただろう」

一方、トランプ大統領はFRBが決めた0.25％の利下げは小幅だと批判し、より大幅な利下げをすべきだったと主張しました。