【ホノルル（米ハワイ州）鬼塚淳乃介】ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が9日（日本時間10日）、自身初の最多安打獲得へ意欲を示した。今季は開幕から19試合連続安打を記録も、けがもありリーグ16位タイの110安打に終わったリードオフマン。「（今年は）まだそんな選手ではなかったと思って、来年は試合に出続けること。そうすれば可能性も見えてくる」と意気込んだ。

9日は優勝旅行でハワイ入り。初日は家族と買い物などゆっくりとした時間を楽しんだが、温暖な観光地でも休むつもりはない。早朝にウエートトレーニングを行う予定で「（来季を）もう考えながら練習を進めている」とタイトル獲得へ着々と準備を進めている。

ライバルは多い。今季最多安打の楽天・村林に加え、チームメートでも近藤や首位打者の牧原大、最高出塁率の柳町ら手ごわい相手ばかりだ。周東は「ああいうレベルの選手に、どうやって自分がバッティングの技術面でついていけるか」。今季途中まで本気で目指していたタイトルを、来年こそはつかみ取る。

小久保監督が笑顔でフラダンス

小久保監督が笑顔でフラダンスを披露した。米ハワイへの優勝旅行で、9日（日本時間10日）に行われたパーティーに参加。当日購入したアロハシャツを着て、昨年に続き頬を緩ませてフラダンスを踊った。「去年も優勝旅行はあったけど、日本一になって来るのとでは全然違う」と感慨を語った。今回も総勢400人を超える選手やスタッフ、家族が参加。「トップチームが頂点を目指すのに、みんなが同じ山を登っているんだという一つの証しがV旅行。1軍が（ファームスタッフに）できる最大の恩返し」と喜んだ。

石塚“左投手キラー”へ

石塚が“左投手キラー”を目指すと誓った。6年目の今季は出場24試合にとどまった。出場機会増へ「インパクトある成績を残すしかないと思うので、そこが一番。特に左投手を打っているので（対左の）打率がまず第一段階」。右投手相手では打率2割1分1厘に対し、左投手には2割5分。求められた役割を果たしているが「7年目は今までの成績より絶対上に行かないといけない」とさらなる飛躍を誓った。