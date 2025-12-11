政府の総合経済対策を反映した2025年度補正予算案が国会で審議されている。物価高対策の一部は自治体が担う。高い効果を上げられるように知恵を絞ってほしい。

補正予算案には、自治体向けの重点支援地方交付金2兆円が計上された。政府は推奨する使い道を例示し、自治体に対応を促している。

食料品購入支援の一つが、おこめ券の配布だ。農林水産省の説明会には3日間で延べ約1200自治体が参加し、関心の高さがうかがえる。

秋までの物価高対策で、おこめ券を既に配布した自治体もある。対象を全世帯とするか、低所得世帯や子どもがいる世帯に絞るかは、自治体によって分かれそうだ。

福岡市、北九州市、熊本市などは、今回はおこめ券を配らない。経費がかさみ、住民が使える金額が少なくなることを考慮した。

重点支援地方交付金は自治体の裁量で使い道が決められる。横並びを意識する必要はない。地域事情に応じた対策を打ち出すべきだ。

具体策を決めた自治体の中では、プレミアム商品券の発行支援が目立つ。コメに限らず、食料品などに広く活用してもらう狙いがある。

福岡市は家庭の下水道使用料を2カ月無料にする。東京都内では、市民全員に1人当たり4千円の現金を給付する市もある。

長引く物価高が住民生活や地域経済、福祉や教育の現場にどのような影響を及ぼしているか。普段から把握に努めている自治体は時宜にかなった対策が可能だろう。

具体策を検討する際は、過去の対策の成果や反省を生かしてもらいたい。

政府の交付金を使った自治体の物価高対策は23年度から続いている。25年度はこれまでに、保育施設や子ども食堂の経費支援、農家や漁業者への燃油購入補助、通学定期の補助などに支出された。

それ以前も政府と連動した経済対策を繰り返している。各自治体はその都度、効果を検証しているはずだ。

プレミアム商品券は、目的にそぐわない利用事例を会計検査院に指摘されたことがある。安易な前例踏襲、ばらまきは禁物だ。今回も検証を忘れてはならない。

自治体が具体的な物価高対策を決め、議会が可決し、執行するまでにはある程度の時間がかかる。高市早苗首相が求める「可能な限り年内での予算化と速やかな執行」に、全ての自治体が応えるのは容易でない。

26年度当初予算の編成が本格化する時期でもある。少ない職員数でやりくりする市町村にとっては、政府の都合に振り回されている実感もあるのではないか。自治体は政府の手足ではない。

拙速を避け、費用対効果の高い対策を熟慮して決める自治体があってもいい。その是非を評価するのは政府ではなく、住民や議会だ。