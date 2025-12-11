【台北・長美咲】半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の進出を受けて熊本県内の各業種で台湾人材の需要が増える中、日本への就職を目指す台湾人と県内企業をマッチングする合同面接会が6日、台北市で開かれた。

企画したのは就職情報大手の子会社、マイナビグローバル（東京）。5月に続き2回目となった今回は、台湾人顧客が増えているという住宅メーカーと、空港で働くスタッフを求める旅行会社が参加した。求職者の台湾人15人は、流ちょうな日本語で熊本に勤めたい理由などをアピールし、2人が内定を獲得、3人が最終面接に進んだ。

旅行会社の採用担当者は「海外での面接を自社で手配するのは厳しく、新たな採用方法に挑む良い機会になった」と話す。内定を得た台南市の女性（23）は「求職情報を探す難しさを感じていたので、参加できて良かった。自然豊かな熊本で働けるのが楽しみ」と、ほおを緩めた。

マイナビグローバルの杠（ゆずりは）元樹社長は「企業規模を問わず外国人材への興味が高まる中、経験がなく採用に踏み出せない県内企業は多い。会を継続し、きっかけを提供したい」とした。