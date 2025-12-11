ハウステンボス（HTB）の中心部に位置するアムステルダム広場。オランダ・ゴーダ市の庁舎を再現した建物などに囲まれた一帯はこの時季、クリスマスの装いを凝らす。

日没後に開かれる光と歌声を組み合わせたナイトショーに続いて、高さ約15メートルのツリーに明かりがともる。そばに並ぶ屋台からはフライドチキンやソーセージ、ホットワインの香りが漂う。五感で存分に聖夜を味わってもらう。

ホストクルー（スタッフ）の一人、雄鹿（おが）ゆかりさん（37）の任務は季節やイベントごとに展開される料飲事業の「統括」。来園者に楽しんでもらえるよう、スムーズに飲み物や食べ物を提供できるよう、このエリアを慌ただしく動く。屋台の掲示物がゆがんでいないか、細かい点にも気を配る。欧州の「冬」を再現したHTBの世界観に没入してもらうためだ。

その準備は「夏」に始まる。プールエリアでタコライスやかき氷を販売する一方で、頭の中ではクリスマス向けのアイデアを練り、調理担当者と試作や協議を重ねてきた。

そうして生まれた今年のメニューが、片手で持って食べ歩きができるレモンステーキ風味のフライドチキン、クリスマスを象徴する赤と緑をイチゴとピスタチオで表現したワッフル、フルーツジュースにシナモンを効かせた欧州では定番のキンダープンシュという温かい飲み物…。

2年前からHTBが掲げるスローガン「憧れの異世界。」を念頭に、上品過ぎず、子どもっぽくなり過ぎないところを追求した。

統括として来園者の満足度はもとより、ホストクルーのモチベーションにも気を配る。来園者と触れ合う機会のない調理現場のクルーにも、耳にした感想を言葉で伝える。

大村市で生まれ、高校時代から飲食店のアルバイトを積み、この仕事が天職だと感じる。目指すのは「これを食べに、飲みに、ハウステンボスへ行こう」と言ってもらえるようになれること。（重川英介）

◇

クリスマスにちなんだイベントが盛りだくさんの「ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を来年1月5日まで開催しており、ナイトショーとツリーの点灯は、午後6時15分と同7時40分の1日2回。働き方改革の一環で1月6〜9日は休園する。