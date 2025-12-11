約620万円のエスティマ後継機に注目集まる

トヨタの北米法人は2025年10月23日、現地生産されるラージミニバン「シエナ」の2026年モデルを発表しました。

シエナは北米を中心に展開される大型ミニバンで、初代は1997年に「プレビア（日本名エスティマ）」の後継として誕生しました。

現行型は2021年に登場した4代目で、全長5m級の堂々としたボディを持ちながら、抑えた車高と落ち着きあるフロントマスクにより、威圧感を抑えたスマートな佇まいが特徴です。

三列シートを備え、7人乗り／8人乗りに対応。ファミリーユースから旅行・送迎まで幅広い使い方を想定したモデルとなっており、北米市場では長く支持されてきました。

2026年モデルでは装備面の底上げが実施されました。グレードは2025年と同様に「LE」「XLE」「XSE」「リミテッド」「ウッドランドエディション」「プラチナム」の6種構成を継続。ベースのLEでは、自動防眩ルームミラーやリアウインドウシェードを標準化し、オーディオも6スピーカーから8スピーカーへ増強されるなど、快適性が向上しています。

さらにXLE／XSEではルーフレール、ドアミラー一体ターンシグナル、JBLプレミアムオーディオを採用し、上位グレードとしての装備価値を高めました。

全グレード共通のトピックとして、新色「ヘビーメタル」（ダークシルバー系）が設定された点も注目です。光の当たり方で濃淡が変わるメタリック表現により、陰影の立体感が際立ち、シエナの大柄なボディを引き締まった印象へと仕立てています。

パワートレインは従来と変わらず、2.5リッター直列4気筒×電気モーターによるハイブリッドを採用。

駆動方式はFWDと4WD（E-Four）から選択可能で、燃費性能と走行安定性を両立します。

価格は4万120ドル（約620万円）からで、前モデル比165ドル（約2万5000円）の小幅アップ。ディーラーへの入荷は2026年1月から開始予定です。

SNSではシエナに対し多くの意見が寄せられています。

まず目立ったのはデザインの評価で、「ギラついてなくてカッコいい」「クールで上品」といった声が多く、メッキ主張の強い国産ミニバンとの差に魅力を感じるユーザーも見られました。

また「日本にも導入してほしい」「右ハンドルがあれば欲しい」といった国内投入を望む声も多数。

価格面では「アルファードと被る価格帯」「ハイエースと迷いそう」と比較検討するコメントのほか、「三列目の格納が良い」「実用性高そう」と機能面を評価する意見もあります。

一方で、「導入はハードル高そう」と現実的な見方もあり、期待と課題の両面が語られている印象です。

総じてシエナは「落ち着いたデザイン」「実用性」「価格帯」で支持が高く、エスティマ後継を求める層を中心に日本でも注目度が高まっています。