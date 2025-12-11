日本生態学会九州地区会などは10日、五島列島の宇久島（長崎県佐世保市）で進む大規模太陽光発電所（メガソーラー）計画に関し、法律に準じた環境影響評価（アセスメント）を求める要望書を公表した。事業会社の宇久島みらいエネルギー合同会社（同市）など関連3社に提出したという。

同会などによると、計画は出力48万キロワットで国内最大規模。完成すれば、島の約1割が太陽光パネルで覆われ、昆虫や植物などの絶滅危惧種が生息する生態系への影響が指摘されている。

2020年施行の環境影響評価法改正で、出力4万キロワット以上の太陽光発電事業には、同法に基づくアセスの実施が義務付けられた。ただ、法改正以前に届け出のあった宇久島の計画は対象外となっている。

同社は有識者らの指導を受けて自主的なアセスを行っているが、同会は「調査の詳細は不明で、結果も公表されていない」と指摘。要望書では法に準じたアセスを実施して結果を公表し、パブリックコメントを行うことなどを求めている。

記者会見した同会長の立田晴記・九州大教授は「事業規模が大きく、生物多様性への十分な配慮が求められる」と述べた。（一ノ宮史成）