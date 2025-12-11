「ポケふた」を目指し、島原へGO−。長崎県島原市の陸の玄関口、島原鉄道島原駅前に設置された人気ゲームキャラクター「ポケットモンスター」のマンホールのふたが人気を呼んでいる。10月末の設置以降、場所を問い合わせる電話が市に相次ぎ、現地には熊本など他県からの来訪もある。

ポケふたは、ポケットモンスターの事業会社ポケモン（東京）が地域を盛り上げようと、2018年から全国の自治体に寄贈している。県内では、県との連携協定に基づき昨年6月に長崎や佐世保、雲仙など5市町、今年9月に島原や壱岐、時津など5市町に贈られた。

島原市のふたには、県の“推しポケモン”であるデンリュウのほか、タマザラシ、ヒラヒナのキャラクターが登場。島鉄の黄色い車両や有明海沿いの「日本で一番海に近い駅」である大三東駅も描かれ、観光地としての魅力が詰まった図柄となっている。

ポケふたはスマートフォンの位置情報を活用したゲームアプリと連動しており、訪れてアプリを使用すると、同じ図柄のデジタルスタンプやゲームで使えるアイテムが手に入るという。

ポケモンを巡っては11月7〜9日に長崎市でスマホゲームを活用したイベントがあり、海外からもファンが詰めかけた。（本山友彦）