長崎大は9、10日、幕末期に輸入されて医学生の教材となり、奇跡的に原爆被害を免れた紙製の人体模型「キュンストレーキ」のエックス線検査を初めて実施した。同大は爆心地から700メートルしか離れていないものの、模型は原爆投下の数日前に鉄筋コンクリート造りの図書館書庫に移され、焼失を免れた。ただ、経年による傷みが激しいことから被爆80年の節目に修復を始める。

キュンストレーキはオランダ語で「人工の死体」の意味。国内に残る4体のうちで最古のものという。1860年に同大の創設者の1人で、オランダ軍医ポンぺによって輸入され、解剖学で使われた。台座を含めた高さは125センチで、脊髄や筋肉が表現されている。被爆前から頭部と左足部分は欠損していたという。

首には「在明二二.四 修」などと記され、明治22年の修復を示す文書も残っている。一方で表面がけば立っているほか、足首を中心に所々に亀裂が入り、時の流れを感じさせる。

ふくらはぎには長さ数ミリのガラス片が刺さっており、関係者は「被爆時に保管されていた書庫の窓やガラスケースが割れたものかもしれない」と推察する。

2日間にわたる検査では記録用に外部を撮影したり、エックス線を使って模型の内部構造を確認したりした。体内に針金やくぎのようなものが張り巡らされていることが分かった。

修復は文化財の修復を専門とする京都市の業者が担っており、社長の宇佐美直治さん（62）は「実際に見てみるまで、これほど手が込んだものだとは思っていなかった。丁寧に作業に当たりたい」と話した。

現在の保管場所となっていた同大付属図書館の浜田久之館長は「（模型は）戦争や原爆という歴史を見てきた平和のシンボルのようなもの。次世代に受け継ぎたい」と述べた。

同大は被爆80年事業として今回の模型に加え、被爆した医学生が着ていた「血染めの白衣」なども修復する。クラウドファンディングや寄付で集まった2500万円を資金として充てる。（高平路子）