佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）の元職員によるDNA型鑑定不正を巡り、県警は9日、問題が明るみに出た9月より前の県公安委員会の会議録について、公表を検討すると明らかにした。県議会総務常任委員会で、中嶋昌幸警務部長が答弁した。

県警は、この問題の第三者機関による調査を求める意見に対し「第三者的立場の県公安委から指摘、指導を受けてきた」として必要性はないとの認識を示している。一方、県警が問題を発表した9月以前に県公安委が行ってきた指摘や指導については、会議録に記載がなく、総務常任委の委員は「内容が確認できるように公表すべきではないか」と言及した。

中嶋警務部長は「確定していない情報を公開すると誤解や臆測を招くので、慎重に判断する必要がある」と説明。その上で「どのような形で、どのタイミングかというのもあるが、意見を重く受け止めてどういう形でできるか検討したい」と応じた。

また、県公安委が県警の非違に関して監察を指示することができるとする警察法の規定に関して、県公安委の岸川美和子委員長は「県警から詳細な説明が随時行われ、指導や指摘に対しても対応が迅速になされてきたため、必要があるという判断には至らなかった」と述べた。（田中早紀）