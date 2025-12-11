ラグビーの国内最高峰リーグ「リーグワン」1部のリコーブラックラムズ東京（BR東京）は27日、佐賀県鳥栖市の駅前不動産スタジアムで第3節を行い、三重ホンダヒートと対戦する。リコー創業者の故市村清氏がみやき町出身であることなどから実現。同1部の公式戦は県内では初めて。

リーグワンは13日に開幕する。BR東京は日本代表に6人が選出された強豪チーム。今季は世界最高峰リーグの一つ、スーパーラグビーで活躍しているラメカ・ポイヒピ選手ら有力選手が加わる一方、大幅な選手の入れ替えはせずにチーム力を高めた。

関係者によると、BR東京はサイドからの「華麗なアタック」だけでなく、フォワードの力強さもあるバランスのよさが特徴という。

1日、県庁に山口祥義知事を訪ねた西辻勤ゼネラルマネジャーは「ブラックラムズらしいハードワークで感動を伝えたい」と述べ、「多くの県民のみなさんに、国内トップレベルのラグビーを体感してほしい」とPR。山口知事は「期待が高まるばかり。われわれもラグビーを盛り上げていきたい」と話した。

午後1時5分キックオフ。ファンクラブ以外の一般向けチケットは、大人3千円（小中学生千円）から。