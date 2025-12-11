佐賀県玄海町の補助金で高度化通信網の構築事業に取り組んでいたヴルーヴ（東京）の経営破綻を受け、町側の手続きの問題点などを調べる町議会調査特別委員会（小山善照委員長）は、1回目の経過報告書をまとめ、広報紙「議会だより」で公表した。同社からの提出書類の不審点に早くから気づいていながらも、庁内での情報共有が不十分で対応が遅れたことを問題視。「企業誘致を成功させることに固執し、立ち止まって事業を見直す機会を逃した」と町の対応を批判した。

報告書などによると、同社は2023年10月から第5世代（5G）移動通信システムの環境整備に取り組んでいたが、24年4月ごろから提出書類などに不審点が見られるようになった。

担当者は上司に報告していたが、実質責任者だった当時の副町長との情報共有がうまくいっていなかったとされる。結果として、町は24年度までの2カ年で計約10億5千万円の補助金を支給することになった。

脇山伸太郎町長によると、自身が不正を把握したのは今年3月になってから。同社の提出書類に偽造の疑いがあるなどとして、6月10日に正式に県警に告発状を提出。町の補助金が打ち切られ、同社は7月23日付で破産手続きの開始決定を受けた。町は支給した補助金の全額返還を求めて債権者集会に参加するなどしているが、回収の見通しは立っていないという。

脇山町長は5日の定例会見で、同社が整備した5G関連の機材が町内に残されていることに触れ、「機材がどうなるのか、補助金がどれだけ戻ってくるのか、ある程度はっきりしたところで自分のけじめはつけたい」と述べた。（向井大豪）