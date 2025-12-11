「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）

スターアニスは１０日、栗東坂路で単走追い。全身を目いっぱい使った迫力満点の動きを披露。仕掛けられるとさらに１段階ギアを上げ、前へ前へと勢いを加速させて４Ｆ５３秒５−３８秒９−１２秒１を計時した。跳ね上がるチップが脚さばきの力強さを物語っていた。

◆高野友和調教師

−追い切りの感触は

「きょうは整える感じで。動きは良かったですし、最後の反応も良かった。いい仕上がりになったかなと思います」

−中京２歳Ｓは２着も、３着以下を７馬身以上突き放す強い競馬。

「かなり速い時計でしたね。時計勝負になった方がいいのかもしれませんし、スピードとスタミナを兼備しています」

−同馬の１番の強みは。

「やはり能力が高いということですね。血統からのものなのか、カチッとした力強さがありますし、牝馬にしてはパワータイプかなという感触です」

−マイル戦は初めて。

「対応できると思っています。お母さんは短距離で活躍したけど、兄のバルサムノートは１８００メートルのリステッドを勝っていますからね」

◆松山弘平騎手

−１週前追い切りに騎乗。

「動きとしては良かったですね。順調に来られているなという印象です」

−前走を振り返って。

「反応も良かったですし、道中はいい所で流れに乗れました。最後は少し遊んでいましたね。ソラを使っているところがあったりと、調教通りの競馬でした」

−当日は少し雨が降る予報。

「できればそれなりにいい馬場でやりたいです」