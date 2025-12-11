【阪神ＪＦ】スターアニス迫力満点 栗東坂路でギア加速 高野師「最後の反応よかった」
「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）
スターアニスは１０日、栗東坂路で単走追い。全身を目いっぱい使った迫力満点の動きを披露。仕掛けられるとさらに１段階ギアを上げ、前へ前へと勢いを加速させて４Ｆ５３秒５−３８秒９−１２秒１を計時した。跳ね上がるチップが脚さばきの力強さを物語っていた。
◆高野友和調教師
−追い切りの感触は
「きょうは整える感じで。動きは良かったですし、最後の反応も良かった。いい仕上がりになったかなと思います」
−中京２歳Ｓは２着も、３着以下を７馬身以上突き放す強い競馬。
「かなり速い時計でしたね。時計勝負になった方がいいのかもしれませんし、スピードとスタミナを兼備しています」
−同馬の１番の強みは。
「やはり能力が高いということですね。血統からのものなのか、カチッとした力強さがありますし、牝馬にしてはパワータイプかなという感触です」
−マイル戦は初めて。
「対応できると思っています。お母さんは短距離で活躍したけど、兄のバルサムノートは１８００メートルのリステッドを勝っていますからね」
◆松山弘平騎手
−１週前追い切りに騎乗。
「動きとしては良かったですね。順調に来られているなという印象です」
−前走を振り返って。
「反応も良かったですし、道中はいい所で流れに乗れました。最後は少し遊んでいましたね。ソラを使っているところがあったりと、調教通りの競馬でした」
−当日は少し雨が降る予報。
「できればそれなりにいい馬場でやりたいです」