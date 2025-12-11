ノーベル平和賞の授賞式が開かれ、ノルウェーで開かれました。受賞者の南米ベネズエラの野党指導者は出席できず、長女がスピーチを代読し、民主主義を守ることの重要性を訴えました。

ノーベル平和賞の授賞式は10日、ノルウェーの首都オスロで開かれました。受賞者のベネズエラで民主化運動を率いる野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏は当初、出席する意向を示していたものの、出席することができませんでした。

マチャド氏は当局の捜査対象となっており、国外渡航は原則禁止されていて、ノーベル委員会のフリードネス委員長は「極めて危険な旅路にある」ものの無事だと説明しました。

代わりにマチャド氏の長女が出席してメダルなどを受け取り、時折、言葉を詰まらせながらスピーチを代読しました。

マチャド氏の長女 アナ・コリナ・ソーサさん

「この賞には深い意味があります。民主主義が平和に不可欠だということを世界に思い起こさせるのです。民主主義の実現には、自由のために戦う覚悟が必要です」

また、式に先立ち公開された音声でマチャド氏は「私のオスロ行きのために多くの人の命が危険にさらされた」としつつ、オスロに向かっていると話し、「式に間に合わないことを申し訳なく思う」と謝罪しました。

マチャド氏はマドゥロ政権の弾圧から身を隠しながら活動を続けていて、欧米メディアによりますと、マチャド氏が公の場に姿を見せれば、1月以来初めてとなります。