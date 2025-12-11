「最高裁まで行って勝ったとしても、私の村八分は変わらないと思います」。こう語るのは日本画家の梅原幸雄氏（75）である。2年半前に梅原氏は、「春の院展」に出品した作品が「他人の作品に類似している」というだけの理由で1年間の出品停止処分になり、“盗作作家”という不名誉なレッテルを貼られた。梅原氏はいわれなき理由で名誉を毀損されたと、院展を主催する日本美術院を提訴。一審に続き控訴審でも勝訴して汚名をそそいだが、その代償は大きかった。40年以上のキャリアを持つベテラン日本画家がどん底の中で気づいたこととはーー。

＊＊＊

【写真】問題となった2作品の「全容」を見比べてみる。構図はよく似ているが細部や全体のタッチ・表現を見ていくと違いも感じる

証拠がないまま処分を下した日本美術院

トラブルの発端は2年9カ月前に遡る。2023年3月、梅原氏は春の院展に「歌舞の菩薩」という作品名の、スカートを履く女性を描いた作品を出品した。すると、日本美術院の理事会から「22年前に自分が出品した作品と酷似していると訴えている画家がいる」と問題視されたのである。

自宅でインタビューを受ける梅原幸雄氏

盗作の元になったと嫌疑がかけられた絵と自分の絵を見比べてみると、確かに構図は似ていた。だが、梅原氏からすると「偶然」であり、身に覚えがない話。倫理委員会に出向いて反論したが、結局、理事会は証拠がないまま、〈結果的に他人の作品に類似していると判断した〉という理由だけで、理事解任相当と1年間日本美術院が主催する展覧会への出品停止処分を決定した。

梅原氏は23年6月、日本美術院に損害賠償を求めて東京地裁に提訴。今年4月23日、東京地裁は、処分が「違法かつ無効」であり不法行為を構成するとして、日本美術院に220万円の賠償を命じる判決を出した。双方控訴し、控訴審でも争われることになったが、12月10日、東京高裁は一審判決を支持した。

平山郁夫氏に見出されてスタートしたキャリア

インタビューしたのは、控訴審判決が出る一週間前の12月上旬。梅原氏は一審判決後も、日本美術院内で自分に対する評価は何も変わらなかったと語った。

「この騒動が起きる前ならば、この時期は後輩たちからお歳暮がたくさん届いたものです。それが去年も今年もゼロ。村八分が続いています。このムラ社会では司法の結果など関係ない。理事会という権威に楯突いたことが全てなのです。控訴審や最高裁で勝ったとしても同じ。もう諦めています」

東京藝術大学在学中、日本画家の大家である平山郁夫氏（2009年没）に師事したことがキャリアのスタートだった。1993年に43歳で、日本美術院に所属する会員の中で最高ランクの称号「同人」に選出。2005年から18年までは東京藝術大学教授を務め、大観賞、文部科学大臣賞、内閣総理大臣賞など数々の賞を受賞してきた。

「平山先生にかわいがっていただき、修士を卒業する時も一番の成績で作品を藝大に買い上げてもらいました。大学では助手、助教、教授とトントン拍子に出世。気づいたら日本美術院の理事にまで上り詰めましたが、今や裏切り者扱いです」

誰も富士山が描けなくなってしまう

騒動後、後輩たちから聞こえてきた声で一番心に刺さったのは「梅原は田舎者だったくせに何も苦労もせず偉くなったからこうなった」という言葉だった。

「確かにそうだったなと素直に思います。奢っていたつもりは全くありませんでしたが、苦労を知らないままぬくぬくやってきたのは事実。自分では後輩の面倒を見てきたつもりでいましたが、そうでもなかったからこんなことを言われるようになったのでしょう」

だが、「こうなった」という指摘には絶対に納得いかない。

「私に嫌疑がかけられた絵は平凡なポーズの人物画で、たまたま構図が似通ることは起こりうる話です。こんなことで盗作を指摘されたら、誰も富士山を描けなくなってしまう。理事会の中でも私の先輩は2人くらいおらず、他はみんな後輩です。目の上のたんこぶのような、疎ましい存在になっていたからこそ、こんな理不尽な処分を出したのでしょう。私を庇いたい後輩がいたとしても、声に出せないのもわかります。私同様、村八分にされてしまいますから」

騒動に巻き込まれ、自分がこれまで依拠してきた権威の愚かしさに気づいたという。思い出すのは、平山氏の助手を務めていた頃、研究室の旅行に同行した新聞記者から言われた言葉だ。

「『藝大の画家たちはヤクザみたいな関係ですね』と言うのです。私たちが24時間、平山先生のお世話をしている姿を見て、親分の面倒を見る下積み奉公みたいだと。実際、藝大の中ではそうした上下関係、上にいかに気に入られるかが、絵の上手い下手よりも評価につながってきたのです」

もう権威に頼る気はない

騒動が起きてからはうつ病を発症。1年くらい絵が全く描けなくなってしまった時期があった。今はそれを乗り越え、毎日アトリエに向かう。創作意欲を支えるのは、自分は絵描きとして間違ったことをしていないという揺るぎない自信である。

「もともと権威のために絵を描いていたつもりは毛頭ありません。ただ絵を描くのが好きで、自分のために絵を描いてきました。ただ、いつしか自分の原点を忘れ、権威から与えられた既得権益の中で努力を怠っていた自分に気付きました。『同人』であれば院展には審査なしで必ず展示してもらえるし、絵も売れやすくなる。恵まれた環境に甘えていたのです」

今回の経験を通して絵に対する理解がより深まったという。これまで自分が描いてきた絵を下手だったと振り返り、今は、どうしたらもっと良い絵が描けるかわかってきたと語る。

「だから絵描きとしてはいい試練になったのではないかと思っています。若い時は、活動の場が権威によって保証されている以上、どうしても権威に向けて描いていかねばなりません。ただ権威に評価されただけの絵は歴史には残りません。権威の評価を超えた、本当にいい絵だけが死んだ後も後世に残り続ける。幸い今の私は権威から放逐された身。もう権威に頼る気もありません。たった一枚でいい。死後も歴史に残り続ける絵を描けるよう、これから精進していこうと思います」

デイリー新潮編集部