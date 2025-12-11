NY原油先物1月限（WTI）（終値）

1バレル＝58.46（+0.21 +0.36%）



米国がベネズエラ沖でベネズエラの石油タンカーを拿捕したと報道されたことが引けにかけて相場を押し上げた。ブルームバーグの報道によれば、米海軍が制裁対象の石油タンカーを拿捕したという。米軍によるベネズエラ侵攻が警戒されていたなか、緊迫感が強まった。ただ、ロイター通信によると拿捕したのは米海軍ではなく、米沿岸警備隊であるとも伝わっている。



時間外取引で１月限はしっかりと推移した後、通常取引開始後に売りが強まると一時５７．６６ドルまで下落した。ただ、その後は買い戻しが優勢となり下げ幅を解消。引けにかけてはプラス圏に浮上した。



