※経済指標

【米国】

雇用コスト指数（2025年 第3四半期）22:30

結果 0.8%

予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)



【カナダ】

中銀政策金利（12月）23:45

結果 2.25%

予想 2.25% 前回 2.25%



※発言・ニュース

＊パウエル議長

・入手可能なデータは経済見通しが変化していないことを示唆。

・労働市場は徐々に冷え込みつつある模様。

・インフレは依然としてやや高い水準。

・入手可能な証拠は解雇・採用の低水準での推移を示唆。

・雇用に関する下方リスクは最近高まっている模様。

・サービス部門ではディスインフレフレ傾向が継続している模様。

・インフレリスクは上方に偏っている。

・最近の利下げは労働市場の安定化に寄与する。

・金利は妥当な中立金利推定値の範囲内にある。

・会合ごとに判断を下す。

・２６年のＧＤＰ上方修正の一部は政府閉鎖終了を反映。

・基本シナリオでは来年も堅調な成長が見込まれる。

・次回は利上げと想定する当局者はいないだろう。

・ここ数カ月の雇用者増は６万人過大評価されたと考える。

・労働市場の緩やかな冷え込みが本日の利下げを正当化。

・労働市場には著しい下振れリスクがあるようだ。

・金利上昇は成長加速への期待が理由かもしれない。

・非常に良い経済の状態で職務を引き継ぎたい。



＊ＦＯＭＣ声明

・シュミッド、グールズビー両総裁が反対票、金利据え置き支持

・ミラン理事は０．５０％の大幅利下げを主張。

・追加調整の規模とタイミングを検討していく。

・向こう３０日間にＴビル４００億ドル相当を買い入れ。

・１２月１２日に開始。

・雇用に下振れリスクが高まったと再表明。

・９月までの失業率が小幅に上昇。

・インフレはやや高止まり状態が続くと再表明。



＊カナダ中銀声明

・予測通りであれば、金利は「適切な水準」と再表明。

・最近のデータで２０２６年のＧＤＰおよびＣＰＩの予測に変更なし。

・不確実性は高まっている。

・見通しが変化すれば対応の準備あり。

・２０２６年のＧＤＰは緩やか。

・インフレは２％目標に接近。

・ＧＤＰ改定値は２０２５年に入り余剰生産能力および需要がより強固であることを示唆。

・コアインフレは依然２．５％前後と予測。

・貿易敏感セクターの雇用は「より安定」。

・雇用は鈍化傾向と見る。



＊マクレム・カナダ中銀総裁

・労働市場の改善は心強い。

・企業は雇用・投資計画に慎重姿勢。

・連邦予算はインフレ圧力に拍車かけず。

・予算の投資効果はスピードと実行次第。

・カナダ中銀は決定を１つずつ行う。

・市場が２０２６年秋の利上げを織り込むことについてコメントを控える。

・標準的な輸出データの不足が修正の可能性を高める。

・米政府閉鎖が統計データに影響。

・最近のデータでカナダ中銀の見解である「経済は供給過剰状態」は変更せず

・第３四半期ＧＤＰは需給ギャップ縮小を示唆。

・経済の余剰は緩やかに吸収されると見ている。

