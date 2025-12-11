被害は過去最悪ペース

クマによる甚大な被害が過去最悪のペースで増えている。2025年4月から10月までの死傷者数は196人で過去最多だった23年度を上回るペース。10月の被害者数は88人でうち7人が死亡しており1か月単位としてみれば過去最多だった。

こうした非常事態に政府は「クマ被害対策パッケージ」を策定。警察によるライフル銃での駆除に加え、自衛隊や警察OBの協力を得るための免許取得支援などに乗り出した。

また、自治体のハンター人件費・資材支援、クマの餌となる柿の木の管理や電気柵設置などの出没防止策の強化、個体数管理の強化と生活圏からの排除に向けたガイドライン改定などを進めている。まるでクマと人間の間で内戦状態が勃発しているかのようだ。

社会部記者が指摘する。

「主な被害地域は秋田県が最も多く死者数も多くなっています。10月以降、被害が急増した背景には、ブナの実の不作などでクマが人里にまで出没するようになったことや、個体数自体が増えていることが挙げられます。実際、今年度の死傷者の約66％が市街地や田畑などの人里で発生しており、これは過去最多のペースで増え続けている被害の深刻さを浮き彫りにしています」

“クマとの戦い”が強いられる中、SNSで人気を呼んでいるのがクマ撃退動画だ。人里に侵入したクマを人間の知恵でこらしめるという内容で、具体的には玄関先に入り込んだクマを骸骨の模型が奇声をあげて退治する、というもの。シンプルな動画だけにその痛快さが大いにウケているのだ。

例えば、カンボジアを拠点とするユーチューバーが、欧米向けに公開しているとみられる「ハロウィーンの装飾にクマが驚く」という動画は220万回以上再生されている。

民家の庭に侵入してきたクマを退治するため居住人が、ハロウィーン用のガイコツの模型を設置。クマが近づいてきたところでガイコツが突然大声を上げて立ち上がったり腕を広げたり、装着されたライトが激しく点滅することでクマがビックリしてひっくり返る、あるいは失神して動かなくなるというストーリー。つまり人間を襲うクマへの復讐劇なのである。

今後は巧妙な動画も

YouTubeには同種のショート動画があふれており数十万以上の再生回数を記録。中には怒ったクマがガイコツ模型を破壊するという恐ろしい逆襲劇もある。

それにしてもこの動画はあまりに人間に都合よくできている。AI研究家がこう話す。

「これらのクマ退治動画はAIが作成したものですよ。動画を見ていると途中で生成AIによるものであることを通知するウォーターマーク（透かし）が現れます。ただ、AIは進歩が著しいですから、そのうちウォーターマークが表示されない実写としか思えないような巧妙な動画も登場するでしょう」

となると、これらのクマ退治動画を“リアル”と思い込んでしまう人が続出する事態も起こりかねない。どういうところに留意すべきなのか。岩手大学農学部地域環境科学科 （野生動物管理学研究室）の山内貴義准教授に聞いた。

――仮にガイコツの模型が叫ぶというシチュエーションがあった場合、クマが失神したり、驚いて逃げて行ったりするといった効果は期待できそうでしょうか。

「驚いて逃げる個体はいると思いますが、興奮させてしまうことになるので攻撃する可能性もあります。個体によると思いますが、失神はしないでしょう」

――これらの動画の出来栄えについてどのようなご感想ですか。

「よくできていると思いますが、何度も驚いて飛び上がっているのが不自然な感じです」

――これらの動画の影響で、クマ退治のため真似をする人が続出すると、どのような悪影響がありますか。

「驚くだけで民家のそばに出没させないようにする効果はないです。逆に興奮させてしまうので攻撃してくる可能性が高く、近くに人がいる場合は危険な状態になります」

――では人間はどのような対策をとるべきでしょうか。

「被害防除方法は行政の指導に従って適切に行ってもらいたいと思います」

AI動画がますます巧妙になり真実と虚構の区別がつかなくなっている状況こそ“危険”なのだろう。決して真似しないように。

