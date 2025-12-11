最速１４８キロの直球でプロスカウトから注目を集めていた日大三島高（静岡）の１８７センチ右腕・小川秋月投手（３年）が１０日、首都大学リーグ・筑波大の来年度推薦入試に合格したことが１０日、分かった。

期末テスト最終日を終えたこの日午前１１時頃に合否を確認した小川は「まずホッとしました」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。同大学は今秋リーグ優勝を果たした強豪で、国立大として初めてドラフト１位指名（１９９６年）を受けた元オリックス・杉本友投手や、今秋ドラフトで阪神から３位指名された岡城快生外野手らを輩出している。

報徳学園（兵庫）でも采配を振った永田裕治監督の下で成長した右腕は、「４年後、プロになりたい。それまでに神宮大会で活躍したり、大学ジャパンに選ばれるようになりたい」と力強く目標を語った。大学の練習環境についても「自主性が尊重されている」と魅力を感じており、さらなる成長を思い描いている。

長身だが体重は８２キロと細身で、「まだ土台ができていない。上でも活躍できる体づくりを進めながら、試合で出た課題を次の試合で修正していきたい」と、課題に向きいながらプロ入りを目指す。

＜小川秋月＞（おがわ・あつき）２００７年８月２７日、千葉・白井市生まれ。１８歳。地元の大山口中３年時に東都京葉ボーイズでジャイアンツ杯準優勝。１８７センチ、８２キロ。右投左打。家族は両親、兄、姉。血液型はＡＢ。