「香港スプリント・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）

雨で湿った馬場もお構いなし。シャティン競馬場の芝でウインカーネリアンが１０日、力強く駆けた。時計は６Ｆ８５秒４−４Ｆ５１秒８−２Ｆ２３秒９。またがった三浦は「芝の感触を確かめながら、最後は気持ち良く走らせられたらとリズム重視の追い切り。フットワーク、精神状態、全てに関していい状態。非常にいい追い切りができた」と好感触を口にした。

９勝全ての手綱を取り、３度の海外遠征もともに経験。コンビ２４戦目でようやくＧ１の頂にたどり着いた。「もう９月の話。新しい目標へ向かってチームとして頑張っているので、浸っているわけにはいかない。今までカーネリアンのリズムで走らせて、やっと獲れたタイトル。海外でも変わらずに乗れたら」と自然体を強調した。

ただ、１５連勝中の怪物カーインライジングが立ちはだかる。「世界最強スプリンターだと思っています。簡単に勝ちたいなと言える相手じゃないですが、チャレンジできる以上、一番いいパフォーマンスをできる状態に持って行くことが自分にできること。まずは自分の競馬ができるように努めたい」。デビュー１８年目、Ｇ１騎乗１２７回目でようやく手に入れた勲章。今度は世界を獲る。