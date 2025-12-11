「香港カップ・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）

宝塚記念２着以来となるベラジオオペラが１０日、香港Ｃに向けてシャティン競馬場の芝コースで最終リハ。上村師自らまたがり、香港仕様の調教で本番に向けて態勢を整えた。香港スプリントに出走するウインカーネリアンも、同コースで三浦を背に順調な仕上がりをアピール。最高の状態で怪物カーインライジング撃破に挑む。

最強馬にひと泡吹かせる。ベラジオオペラは上村師を背にシャティン競馬場の芝で単走追い。最後はステッキ２発の味付けで鋭く駆け抜けた。６Ｆ８２秒６−４Ｆ４９秒０−２Ｆ２２秒１をマークし、上村師は「こっちへ来て慣れてきちゃったというか。それでステッキを入れたので変わってくると思う。テンションがいい具合に乗って、ピリッとしてくれるように調教している」と意図を説明。輸送後にレースを迎えるのが通常だが、香港の現地競馬とあって、ひと工夫を加えた。

夏場に弱いタイプとあって、暑い時季に調整を進めなければならない天皇賞・秋ではなく、香港遠征を選択した。「時季的なこともあるし、一番この馬のパフォーマンスを発揮できるのは香港Ｃ。コースもオペラに合うんじゃないかと思って連れてきた」。こう力を込めた指揮官は「馬もしっかりとして完成の域に来た」と、Ｇ１・２勝馬の充実ぶりに胸を張る。

超えなければならない壁がある。香港Ｃ３連覇中のロマンチックウォリアーだ。脚質的には似たタイプだが、ライバルの前につけるのか、後ろでマークするのか。「やってみないと分からない。前か後ろか、どっちかなんでしょうけど、スタートはうちの方が速い。あっちが行かないなら行ってもいいし」と作戦に頭を巡らせる。「差のない競馬ができるかなというよりも勝ちに来ているので」。大阪杯連覇の“二千マイスター”が歴史を動かす。