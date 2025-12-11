最強専門家たちがニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（ABCテレビ）。東留伽アナがMCを務める番組公式YouTubeチャンネル「正義のミカタチャンネル」でこのほど配信されたのは、中国に精通する専門家と現役議員によるぶっちゃけトーク！

東アジア専門家の近藤大介氏、中国専門家の福島香織氏、海洋問題研究家の山田吉彦参院議員が、東アナのギモンに答えながら、驚きの最新チャイナ事情を明かす！

小泉進次郎氏が防衛大臣に就任したことに触れ、「一気に自衛隊の体制も変わっていると思うんですけど。尖閣っていうところに対しても上陸して調査するとか、一歩進んだ国内の動きっていうのは可能性ありそうでしょうか？」と問う東アナ。

すると、山田吉彦参院議員は「体制自体は（これまでも）しっかりと作ってきたんで、大きく変わったわけじゃなくて。小泉大臣の…なんていうか、発信力ですよ」と説明。さらに、

「おそらく、小泉大臣以外が与那国に行ったら、いろんな勢力からも批判があるかもしれないですけど、小泉大臣だとなぜか、不思議な…やっぱりあのメッセージの伝え方で、石垣の駐屯地行って食事しても、周りはそれに対して批判をしない」と驚きをもって語る。

そこへ、福島香織氏が「あんなまともなこと言う人だったかなと思った」とぶっちゃけ！

山田参院議員は続けて「（ネット上で小泉進次郎氏について）よく覚醒って言いますけど、しっかり今までの自衛隊が培ってきたもの、防衛省が培ってきたものにしっかり乗れた」と分析。「基礎知識をあまり持っていない、要は詳しすぎない」ことも功を奏し、「しっかりとしたアドバイスをどんどん吸収する能力を持ってるんだと思います」。

「私もですね、小泉大臣大丈夫なの？って最初思ったんですけど。へえ～やるじゃない、やるじゃない」と、“覚醒した”とも囁かれている小泉防衛大臣の活躍をベタ褒めした。

近藤大介氏も、「かつて小野寺（五典）大臣がね、防衛大臣になったときも全然プロじゃなかったんだけど、逆にね、素人だけに発信力とそれから学習によって（うまくいった）」「今はいい感じで来てると思いますよ小泉大臣」と同意する。 事前に知識を持っていないことで「むしろ自衛隊の方と建設的な議論と協議ができるんですね」と東アナ。そのまっすぐな姿勢が“覚醒進次郎”を呼び起こした！？

トークの中盤では、東アナが「ちょっと話は逸れるんですけど…」と、元東京都知事の舛添要一氏による発言を紹介。「中国専門家は４～５年ぐらい中国に行っていないので認識が全然違う」と発言し、話題を呼んでいるのだ。

「近藤先生、福島先生、この意見に対してはいかがですか？」と振られた福島氏と近藤氏は、一体どう答えるのか！？

続けて「国内で中国の方がスパイとしていっぱい活動してるんじゃないかとか、逆にスパイ容疑で日本人が向こうで捕まったりっていう事態はちょっと怖いなと思ってます」と不安を吐露する東アナに、山田参院議員は「それに関しては、お互い（様）なんですよ」と発言。

大学の研究者として国内外さまざまな専門家と付き合いのある山田参院議員は、現在も中国の学者とも付き合いがあるといい、「お互いの考え方と表現の仕方が変わってきたら、どういう圧力がかかっているのかが見えてくる」という。

中国サイドは「山田の尖閣諸島に対する考え方をチェックしてるって言うんですね。おそらく日本人はおおよそそういう考え方をしてくるだろうって。そういう意見交換をしていくことで、お互いの出方というのが想像がついてくる」と山田参院議員。「舛添さんに申し訳ない」としながらも「反論をすると、専門家は行くことだけよりも、どれだけのチャンネルを持ってきているかっていうところが今問われている時代」と言い切った。

さらに山田参院議員は、今夏の選挙で初当選を果たした際の驚愕エピソードを披露！

なんと、NHKが当選確実を報じるよりも先に、中国の研究者からお祝いメールが届いていた！？

「これってやっぱり一つのメッセージで、お前のことは（中国が）見てるよっていうことでもあるんですね」と山田参院議員は語る。

その後も「（学術調査のため尖閣に）上陸させてほしいっていうことをお願いしてるんですが、いかんせんまだまだ…」と話す山田参院議員は、「お二方に聞きたいんですよ」と、近藤氏と福島氏にある質問をぶつける。

「僕よく上陸の話すると『上陸すると大変なことになるんだ』って言うんですよ政府は。大変なことって何なんだろう」（山田参院議員）。

すると福島氏から「今なら大変なことにならないと思う」との発言が飛び出して…！？

山田参院議員には、尖閣諸島に上陸できたら是が非でも見たいものがあるようで…！？

