「冬の漬け物といえば？」＜回答数37,754票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第380回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「冬の漬け物といえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「冬の漬け物といえば？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
白菜のサッパリ漬け
【材料】（2人分）
白菜 2枚
塩 少々
<漬けダレ>
作り置き甘酢 大さじ 1.5
柚子胡椒 少々
【下準備】
1、白菜は芯と葉の部分に分ける。芯は繊維に沿って長さ4cmの拍子木切りに、葉はザク切りにする。塩でもんで10分程置き、水気を絞る。
【作り方】
1、ボウルに＜漬けダレ＞の材料を混ぜ合わせ、白菜を加えて冷蔵庫で冷やし、器に盛る。
30分ほど置くと美味しく召し上がれます。
(E・レシピ編集部)
