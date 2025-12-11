「オランダ代表は彼に苦戦するだろう」15戦18発の日本代表エースを同僚が絶賛！「信じられないほど素晴らしい」
オランダの名門フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は、直近のズウォーレ戦で４ゴールをマーク。リーグ戦15試合で18得点と驚異的なペースでネットを揺らし続けている。
北中米ワールドカップの初戦で、オランダ代表と森保ジャパンの対戦が決定し、日本のゴールマシンへの注目がますます高まるなか、同僚が喝采を送った。
フェイエノールトの専門サイト『1908 FEYENOORD FANS』によれば、ゴンサロ・ボルジェスは「サッカーは自信が全てだ。上田はいま、信じられないほど素晴らしい」と絶賛した。
「トレーニングでは上田とよく話をする。彼がボールをどこに置きたいのか、どんな走り方をするのかを知りたいんだ。でも、ズウォーレ戦では、僕が見る必要すらなかったね。彼は常に必要な場所にいたんだ」
ポルトガル人FWは「今度のワールドカップで、オランダ代表は彼に苦戦するだろう。選手たちはロッカールームで冗談を言っていたんだ。オランダ対日本。この調子の上田なら、どんな相手でも厄介だろうね」と賛辞を続けた。
上田対オランダ代表は、チームの中でも話題となっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が衝撃の１試合４ゴール
北中米ワールドカップの初戦で、オランダ代表と森保ジャパンの対戦が決定し、日本のゴールマシンへの注目がますます高まるなか、同僚が喝采を送った。
フェイエノールトの専門サイト『1908 FEYENOORD FANS』によれば、ゴンサロ・ボルジェスは「サッカーは自信が全てだ。上田はいま、信じられないほど素晴らしい」と絶賛した。
「トレーニングでは上田とよく話をする。彼がボールをどこに置きたいのか、どんな走り方をするのかを知りたいんだ。でも、ズウォーレ戦では、僕が見る必要すらなかったね。彼は常に必要な場所にいたんだ」
ポルトガル人FWは「今度のワールドカップで、オランダ代表は彼に苦戦するだろう。選手たちはロッカールームで冗談を言っていたんだ。オランダ対日本。この調子の上田なら、どんな相手でも厄介だろうね」と賛辞を続けた。
上田対オランダ代表は、チームの中でも話題となっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が衝撃の１試合４ゴール