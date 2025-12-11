　11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比260円高の5万860円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万602.8円に対しては257.20円高。出来高は5464枚だった。

　TOPIX先物期近は3405.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIX現物終値比16.48ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50860　　　　　+260　　　　5464
日経225mini 　　　　　　 50845　　　　　+245　　　 95134
TOPIX先物 　　　　　　　3405.5　　　　 +15.5　　　　4429
JPX日経400先物　　　　　 30815　　　　　+185　　　　1028
グロース指数先物　　　　　 673　　　　　　+3　　　　 296
東証REIT指数先物　　売買不成立

