日経225先物：11日夜間取引終値＝260円高、5万860円
11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比260円高の5万860円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万602.8円に対しては257.20円高。出来高は5464枚だった。
TOPIX先物期近は3405.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIX現物終値比16.48ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50860 +260 5464
日経225mini 50845 +245 95134
TOPIX先物 3405.5 +15.5 4429
JPX日経400先物 30815 +185 1028
グロース指数先物 673 +3 296
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
