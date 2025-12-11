日本の格闘家・平良達郎選手がUFCのフライ級ランキング3位にランクインしました。

アメリカ総合格闘技の最高峰・UFCに挑戦している平良選手は日本時間7日、当時ランキング2位のブランドン・モレノ選手と対戦。

2ラウンド中盤にテイクダウンに成功すると、バックマウントから強烈なパウンドの連続攻撃。2度の王者を経験している強豪から圧巻のTKO勝利を収めました。平良選手はランキングが2ランクアップし3位に浮上しています。

現在25歳の平良選手はこれでプロ戦績18勝1敗。プロ唯一の黒星は2024年、現在ランキング2位のブランドン・ ロイバルとの試合で5ラウンド判定による敗戦のみとなっています。

また、フライ級の王者だったアレシャンドレ・ パントージャ選手は、ジョシュア・ ヴァン選手と戦い左腕を負傷し敗戦。王座陥落となりました。

同階級の日本人選手には、11月に一本勝利でUFC復帰を飾った堀口恭司選手が8位、プロ10勝2敗(UFC1勝1敗)の23歳、鶴屋怜選手はトップ15圏外、UFCフライ級2戦2敗だった朝倉海選手はバンタム級に戻すことが予定されています。