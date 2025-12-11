¹âÂ¢»û¡¦¶ÜÂôÂçÃÏ¤¬¼Ò²ñ¿Í¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡ÄÂ¨¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ï¢ºÜ¡Ö¹âÂ´¥×¥í¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÃíÌÜµå»ù¡×¤ÎÂè2²ó¤Ï¡¢¹âÂ¢»û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ÎºÇÂ®151¥¥íº¸ÏÓ¡¦¶ÜÂôÂçÃÏÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î·èÃÇ¤ËÇ÷¤ë¡£¹Ã»Ò±àÌ¤½Ð¾ì¤ÎÌµÌ¾¸øÎ©¹»¤Ë×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤¿¡ÖÀ¤ÂåNo¡¦1º¸ÏÓ¡×¤Ï¡¢11·î¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ì¾Ìç¡¦¥ä¥Þ¥Ï¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë
¡¡¶ÜÂô¤¬ÁªÂò¤·¤¿¿ÊÏ©¤Ï¡¢NPB¤É¤³¤í¤«Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ç¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤Æ»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹âÂ´¥×¥í¤ò¸«Á÷¤ê¿ôÇ¯¸å¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢³Ø¶ÈÍ¥½¨¤Î¶ÜÂô¤Ê¤éÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³ØÎò¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤Î´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢2Ç¯½©¤Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ë¿Ê¤àÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÅßËÜÈÖ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë´«Í¶¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤¬Æþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥ä¥Þ¥Ï¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼Ò²ñ¿Í¤¬Ìîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤À¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤òÁªÂò»è¤«¤éÁá¡¹¤Ë³°¤·¡¢Âç³Ø¤«¤é¤ÎÁèÃ¥Àï¤âµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ò·ÐÍ³¤»¤º¤È¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤È¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¡£¼«¸ÊºÇÂ®¤Ï150¥¥íÂæ¤Ë¾è¤ê¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¾å°Ì»ØÌ¾¤Ï³Î¼Â¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¼þ°Ï¤Î·öÁû¤ÈÈ¿ÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¾µå¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÊÑ²½µå¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤µ¤Ð¤¤«¤é¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¸Ç¤á¤Æ¤«¤é¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â3¤ËÆþ¤ë¤ÈNPB¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÉÑÈË¤ËÎý½¬¤ËË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¹âÂ´¥×¥í¤Øµ¤»ý¤Á¤¬Á´¤¯ÍÉ¤é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¹¥¤¤ÊÌîµå¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬·èÃÇ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£ÂÎ½Å72¥¥í¤ÈºÙ¿È¤Ç¡¢¶¯¹ë»äÎ©¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¼ÂÀï·Ð¸³¤âÎô¤ë¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤Î¹âÂ´Áª¼ê¤Ç¤â¿ôÇ¯¤ÇÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¸½¾õ¤âÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¼«¿È¤Î²¼¤¹¤Ù¤ÁªÂò¤Ï¡¢¹âÂ´¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Ç¤Ï³Ø¹»¤ÎÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÌµÌ¾º¸ÏÓ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â¹»Ìîµå¤òÂ³¤±¤ë¤«¤¹¤éÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹â¹»¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¡£¶²¤ë¶²¤ë¹â¹»Ìîµå¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤¬20¥¥í°Ê¾å¤â¾å¾º¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤ò¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ù¤ëÅê¼ê¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ï°¦ÃÎÂç²ñ2²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¸øÉ½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³Ø¹»¤òºÆË¬¤·¤¿Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ØÆ³¼Ô¤ËÅÁ¸À¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö3Ç¯¸å¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡28Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ò¶Ø¸å¡¢¼¡¤ÎÉñÂæ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌîµå¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿·è°Õ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖNPB¤ò·ÐÍ³¤»¤º¤ËÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀ¨¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç³èÌö¤·¤¿¸å¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Âç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤«¡½¡½¡£ÁÔÂç¤ÊÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤â¶ÜÂô¤Ê¤éÌ´Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡þ¶ÜÂô¡¡ÂçÃÏ¡Ê¤»¤ê¤¶¤ï¡¦¤À¤¤¤Á¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë3·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£¾®2¤«¤é¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¡×¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ÆÅê¼ê¤ä³°Ìî¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£¹âÂ¢»ûÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£¹âÂ¢»û¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤ËÇØÈÖ¹æ15¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢2Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¡£º£²Æ¤Î°¦ÃÎÂç²ñ¤Ï2²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ9¡£1¥á¡¼¥È¥ë82¡¢67¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£