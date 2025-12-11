日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）が、同学年右腕の加入を歓迎した。9日に行われた現役ドラフトで、巨人から同じ99年生まれの菊地大稀投手（26）が移籍することが決まった。

昨年の現役ドラフトで同学年の田中瑛が巨人に移籍し、同世代は北山、山本拓の2人のみだっただけに「（同学年の加入は）うれしいです。50試合を投げたこともあるし、バンバン活躍してくれたらうれしい」と喜んだ。1学年下の00年度世代は万波や野村、田宮、水谷、金村、矢沢ら主力選手がずらりと並ぶ中で、清宮幸の世代も負けていられない。

プロ9年目の来季からは選手会長を務めることが決まり、名実共にチームの中心となるだけに「（00年度世代に）負けないようにしたい」と対抗心を燃やした。8日には大阪市内で行われた日本プロ野球選手会の定期大会にも参加し、「未来のために、より良い選手会をつくっていこうとしています」と自覚も芽生えている。

同学年の加入でさらに喜ばしいのが、あのユニットの新メンバーが増えそうなことだ。23年から3年連続でファン感謝祭に登場している「清宮フレンズ」は清宮幸、北山、山本拓の同学年トリオの“親友”である「キヨコ」「コウコ」「タクコ」で構成されるアイドルグループ？だ。清宮幸は「フレンズが増えると思います。（キヨコは）当然オファーしますし、うれしいと思いますよ。新たな出来事なので、これはでかいですね」と笑顔を見せた。（田中 健人）