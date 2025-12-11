リーグ連覇、5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクは9日（日本時間10日）、優勝旅行先の米ハワイ入りした。選手会長としてけん引した周東佑京内野手（29）はご褒美のバカンスを楽しみつつも、来季を見据えて最多安打のタイトル獲得を目標に設定。昨季MVPの近藤健介外野手（32）や最高出塁率に今季輝いた柳町達外野手（28）らチーム内のハイレベルな打者から学び、競い合っていくことを誓った。

2年連続の参加となったハワイV旅行。周東は早朝6時にウエートトレーニングへ出発する。家族が起きる時間にはホテルの部屋へと戻り、それから一緒にバカンスを楽しむスケジュールにする予定だ。家族サービスに励みながらも、新シーズンに向けた準備を着々と進めていく。

「（来季）目指すところとなると最多安打だったり、首位打者というところなんですけど。僕は（ヒットの）本数を稼ぐことにフォーカスしながらやっていけたらなと思っています」

今季は96試合に出場し、打率・286、3本塁打、36打点、35盗塁。ケガによる数度の離脱があった影響で安打数は110本にとどまった。24年のシーズン自己最多115安打を超え、さらに初の打撃タイトル獲得を目指して1本1本を積み重ねていくつもりだ。

ライバルはチーム内に多くいる。昨季の首位打者でMVPにも輝いた近藤は優れた選球眼で出塁率が高いタイプ。「フォアボール多いので、ヒットを打つチャンスは逆に少ないんじゃないかと思って」と笑みを浮かべた。他にも首位打者の牧原大、最高出塁率の柳町と今季のタイトルホルダーもいる。近藤や柳町の打撃はベンチでじっくり観察し、動画でもチェックしてきたという。「全員が1年間出てどんな感じになるのかという楽しみもあります。（柳町も）バッティングの技術は高い。自分自身がどれだけ技術的に追いついていけるかだと思います」。各打者の長所を学びつつ、競い合っていく。

最多安打のタイトルを獲得するには、より多く打席に立つことが重要だ。「試合に出続けることじゃないですかね。それによって可能性も見えてくるんじゃないかな」とシーズン完走を期して話した。

今季で選手会長の大役を終え、チームは任期2年でリーグ連覇を達成した。今年は5年ぶりとなる日本一も成し遂げ、「去年は少しモヤモヤも残っていましたが（今年は）スタッフの皆さんも家族の皆さんも、いい気分で来られているのかなと思います」と笑顔を輝かせた。喜びがもっと大きくなるように来季は打撃タイトルも狙っていく。