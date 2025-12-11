そもそも猫エイズとは

まずは、猫エイズとはそもそもどんな病気なのか、整理しましょう。猫エイズ、正式には猫免疫不全ウイルス感染症（FIV）は、猫特有のウイルスによって引き起こされる感染症です。

人間の「エイズ」と名前は似ていますが、扱いとしては別の病気。人に感染することはありません。FIVに感染・発症すると、最初の頃はリンパ節が腫れたり、熱が出たり、食欲が落ちたりする場合があります。しかし、この時期を過ぎると、しばらくは特に変わった様子もなく生活できることもあります。

ただし、病気が進行して免疫力が弱まってくると、口内炎や慢性的な下痢、皮膚トラブル、貧血、体重の減少、そして免疫力の低下によって起こる重複するいくつもの感染症など、さまざまな体調不良が現れるようになります。

感染経路は主にキャリア猫（ウイルスに感染している猫）による咬傷や血液接触。室内飼いの猫では感染リスクは低いですが油断は禁物。感染が確認された場合は早めに理解と対策を行うことが大切です。

1.感染＝発症するとは限らない

続いて、猫のエイズキャリアについて知っておくべきポイントを解説していきます。まずは、感染＝猫エイズ発症…とは限らない点。

猫エイズは感染したからといって、すぐに病気として症状が現れるわけではありません。ウイルスを体内に持ちながらも、数年にわたって元気に過ごす場合もあるといわれています。感染していても見た目や行動に変化がないため、外見だけでは判断できません。

ただし、年齢や体調不良、ストレスなどの要因によって徐々に猫エイズの症状が出ることもあります。慢性的な口内炎や下痢、体重減少などの変化が見られた場合は、早めの診察が必要です。

2.エイズキャリアになると免疫力が低下しやすい

エイズキャリアの猫は、ウイルスの影響により免疫力が少しずつ低下しやすいです。免疫力が弱まると、風邪や口内炎、皮膚炎、消化器系のトラブルなど、普段は大したことのない病気でも重症化しやすくなります。

症状の進行は個体差が大きく、見た目ではわかりにくいため、体重や食欲、毛艶、元気の有無など、日常の小さな変化に敏感になることが必要。また、定期的な健康診断や血液検査によって体の内部の状態を確認することで、異常を早期に発見できます。

3.エイズキャリアではない猫との住み分けが必要

前述のとおり、猫エイズは、咬傷や血液を介した接触で感染するため、健常猫とエイズキャリアの猫を同じ空間で飼う場合は注意が必要。複数の猫を飼っている場合、ケンカや争いによって感染リスクが高まる懸念もあります。

そのため、個々の猫が安心して過ごせる居場所を確保することが大切。理想としては、キャリア猫とそうでない猫との生活空間は完全に住み分け、食器やトイレなども専用のものを用意してあげたいところです。

エイズキャリアの猫と暮らす飼い主としての心得

エイズキャリアの猫と暮らすうえで最も大切なのは、日常の健康管理とストレス対策。定期的に動物病院で健康チェックを行い、体調のわずかな変化にも注意を払うことが必要です。

また、ストレスや疲れ、体への負担などは免疫力低下の大きな要因となるため、静かで安心できる環境を整え、適度な運動や遊びの時間を用意してあげましょう。食事は栄養バランスに配慮し、免疫力を維持できるよう工夫することも忘れてはなりません。

さらに、他の病気や寄生虫から守るために予防接種や定期的な駆虫も欠かせません。飼い主がこまめに猫の状態を観察し安心できる生活環境を整えることで、キャリア猫も長く健やかに暮らすことができます。

まとめ

猫エイズは感染してもすぐに病気として現れるわけではなく、正しい知識と日々のケアによって長く健康に暮らすこともできる病気です。エイズキャリアの猫だからといって腫物扱いする必要はありません。適切な環境とお世話をすることで、キャリア猫でも、幸せに暮らしていくことは可能です。

今回の記事を参考に、エイズキャリア猫とも上手に暮らしてあげてください。

(獣医師監修：葛野莉奈)