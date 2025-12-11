ウインドインハーヘアの無事を投稿

8日に青森県東方沖を震源とする震度6強の地震が発生。影響は、中央競馬を引退した馬や繁殖牝馬が多く暮らす北海道にも及んだ。そんな中、数々の名馬を生んできた名牝の無事を知らせる投稿にはファンから安堵の声が届いている。

社台グループが経営するノーザンホースパークの公式Xは、同牧場で暮らすウインドインハーヘアの近影を投稿。「わたしたちはみんな大丈夫よ。皆さんもまだまだお気をつけて」とコメントを添え、余震への注意を促すとともに、同馬をはじめ各馬の無事を報告している。

今年で34歳になったウインドインハーヘアは、無敗でクラシック三冠を成し遂げたG1・7勝のディープインパクト、キタサンブラックの父でもあるブラックタイドなどの母として知られる。繁殖からは引退し、2014年からはノーザンホースパークで繋養している。

歴史的名牝の無事を知らせる同投稿には、日本人ファンから「ウインドおかーちゃんのお顔も見られて、落ち着きました」「ハーヘアさんやみんなが無事でなによりです」「余震に気をつけてください」「心配していましたがご無事な様でなによりです」「ウインドママ、みんな無事なのね。よかった」「ノーザンホースパークは大丈夫のようでまずは一安心」などの声が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）