真木あかりの12星座占い【12/11〜12/24】獅子座は仕事もプライベートも“欲張り”が吉

牡羊座

自分の殻を破る特別な力が湧いてくる

「限界突破」という言葉が似合うようなチャレンジシーズンが到来。なお、「限界」というのは誰かに押し付けられる試練でも、不可能なレベルの話でもありません。「自分にはこのくらいが妥当だろう」と設けた上限、といったイメージで考えてみてください。理想や信念をかたちにする情熱と勇気が湧いてきて、みずから行動を起こすことになるのでしょう。ちょっと強気なくらいのほうがうまくいきます。こうした傾向は、来年の1月中旬あたりまで続きます。

牡牛座

人の力を借りながらライフプランを立ててみて

気になるテーマを深く掘り下げたり、人として高い理想を掲げたりと、目の前のことを貪欲に追いかけていく星回り。人によっては大学に編入したり、留学の検討など大きな出費を伴う計画を立てる人もいるでしょう。家族に協力を仰いだり、貯蓄の中から費用を捻出したりするには前向きな話ができるときですから、思いや夢を話してみるのは未来を切り開くきっかけになると思います。支えてもらうことで、さらに意欲が湧いてくるときでもあります。

双子座

人と協力することで世界が広がっていく

パートナーシップや人間関係にフレッシュな風が吹き込む予感。印象的な出会いに恵まれる人もいれば、大事な約束をする人もいるでしょう。双方の合意のもと、新たな協力関係がスタートする人もいそう。そうやって関係性が大きく広がるなかで、相手の目線や選ぶ言葉を通して「自分を知る」機会も巡ってきそうです。一点だけ注意したいのは、違和感やいら立ちといったものを覚えると長く引きずりやすいという点。感情を爆発させる前に、平和的解決を。

蟹座

アツく力を尽くす情熱的な師走の日々

「パーフェクトを目指したい」「ベストを尽くしたい」と意欲を燃やす時期。年末までのカウントダウンが始まるこの時期、11月に発生したスケジュールの遅れをここで取り戻すことになる人も多いでしょう。ときに分刻みのスケジュールで動くような忙しい日々の中、人間関係ではバトルが勃発しやすい様子。一生懸命であるがゆえの衝突ではありますが、ヒートアップしやすいのでご注意を。ただ、あえてぶつかることで問題を解決できる相手もいそう。

獅子座

欲しいものは欲張りにつかみ取りにいって

仕事もプライベートも同時に追い風が吹く、テンションが高めの運気。仕事では課せられた義務を果たすばかりでなく、100点満点の試験で120点を取りに行くような、前のめりな意欲が湧いてきます。一方でプライベートでは、恋をしている人には強い追い風が吹く時期。趣味や推し活がこれまでになく盛り上がる人もいるでしょう。こうした時期は、どちらか一方を選び取るよりも「両方楽しむ」ことで幸運をつかめます。仕事も、プライベートも欲張りに。

乙女座

勢いで動くより現状を見つめて

「いつもどおり」がラクでいいという気持ちと、もっと上を目指したい！ という気持ちがせめぎ合うとき。理屈でいえば「現状に甘んじることなく行動を」となりがちですが、この時期の乙女座さんにとって重要なのは「安心できる状況にあるか」なのだろうと思います。時間やお金、体力といったものに余裕がない場合は、まずは安定・充足をはかることが先。それらにある程度めどがついてこそ、冒険も挑戦も自分のためになります。自分の感覚を大切にして。

天秤座

パワフルなやる気でワンランク上の自分に

「自分の力を試してみたい」などと、意欲が高まる星回りです。今まで周りの力を借りながら進めていたことを、独り立ちのような形で担当するようになる人もいそうです。新しい知識を吸収したり、フットワーク軽く動くと追い風も吹きますから、なかなかにいい手応えを得られることでしょう。プライベートでも、友達と会ったり気になるイベントに出かけたりと、アクティブに過ごすことで運が開けます。近場の観光地へのショートトリップも◎。

蠍座

持ち前の判断力で見通しは良好

曖昧なままになっていたことに、次々とジャッジを下す時期に入ります。判断材料がそろわなかったり、みんなの意見がまとまらなかったことも次第に背景が見えてきて、よしあしが見極めやすくなるのでしょう。ただ、独断専行では「ちょっと待った」の声がかかることも多いので、関係者が多いことは納得のいくまで議論をしてから決めるようにしましょう。なお、この時期ものを言うのは「情報量」。データから前例まで、相手を納得させるものを準備して。

射手座

カギとなるのはお金回りのこと

11月中旬あたりから棚上げになっていたことが一気に動き始め、急にバタバタしてきそう。ただ、ここ最近続いていた目の回るような忙しさは落ち着き、周囲を見渡す余裕が出てくるので大丈夫。落ち着いて整理すれば、あなた独自のアイデアや視点をしっかりと軌道に乗せていけるはず。ただ、お金に関することが曖昧になっているとまたも話が頓挫する予感も。資金繰りのシミュレーションをしたり、見積もりを取ったりと、お金の話から進めるのも◎です。

山羊座

行動することで味方が得られる

ハートに火がつく星回り。困難や障壁は、この時期のあなたにとっては恐れるものではありません。むしろハードルが高ければ高いほど意欲が高まってくる部分もありますから、先手必勝で行動を起こしてみるといいでしょう。この時期の山羊座さんはなぜか口下手になりがちなのですが、行動で示すことで周囲の理解や信頼を得られるはず。20日前後には「過去を清算する」という動きも起こりそう。すでに終わったことには執着せず、気持ちの整理をつけて。

水瓶座

みんなが集まる場ではワクワクする未来を

2026年のビジョンが具体化しそう。世の中はどうなってしまうのか、時代の変化についていけるのかと不透明なところに目を向けるよりも「来年はこんなことができたら楽しいね！」と、気が合う仲間と明るい話をするといいでしょう。今は夢物語としか思えないようなアイデアも、みんなでざっくばらんに話していると実現の可能性も見えてきそうな予感。「ワクワクする」「楽しそう」といったビジョンが、あなたや周囲の人のリミッターを外してくれます。

魚座

もっと上へ、上へと思いが高まっていく

向上心と野心が高まってくるとき。この2つが互いをあおるように高まっていくと反骨精神が生まれやすく、ともすれば「下克上」などという言葉が頭に浮かびやすいのですが、魚座さんであれば建設的にこの時期の運を生かしていくことができるでしょう。人のために力を尽くすということにおいて、今以上に力を発揮できるときはありません。弱い立場にある人の味方をしたり、サポートを申し出たりと、時間と労力が許す限り行動を起こしていけると素敵です。