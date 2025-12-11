上司「経費は承認しない」→ 部下「売上が足りないのはあなたの責任」 理不尽な脅しに正論で対抗した男性

どんなに忍耐強い人でも、理不尽な扱いを受ければ我慢の限界が来る。投稿を寄せた神奈川県の40代男性（営業／年収950万円）は、外資系IT企業で働いているとき、上司から信じられない言葉を投げかけられたことを明かした。

「部の売上が足りないから、この案件を今月取れなかったらお前の経費は承認しない」

部の目標未達を理由に、個人の経費精算を人質に取られたのだ。これには男性も黙っていられなかった。（文：長田コウ）

「すいませんねぇ、何も貢献出来なくてぇ」と皮肉

あまりの理不尽さに、男性はこう言い返した。

「部の売上が足りないのはあなたの責任でしょ」

上司はどんな反応だったのだろうか。

神奈川県の40代女性（医療・福祉・介護）は、職場の「嫌味なおばさん」との対立を書いている。その人物は、あろうことか「私（女性）以外のスタッフは職場に貢献した」かのような物言いをしてきたのだ。

しかし、実際には作業台の導入など、職場環境の改善は女性が主導して頼んだことだった。手柄を横取りするかのような態度に、女性はあえてへりくだった口調で強烈な皮肉を放った。

「すいませんねぇ、何も貢献出来なくてぇ」

この一言の効果は絶大だったようだ。

「さすがに焦ってたし、他のスタッフからフォローが入ったが時すでに遅し。私は他の仕事へさらりと向かった」

事実を知っている周囲のスタッフも慌てたようだが、女性は颯爽とその場を立ち去った。日頃の鬱憤を晴らす、痛快な一撃だったに違いない。

