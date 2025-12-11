今日11日は、北海道の日本海側を中心に雪でふぶく所がありそうです。東北の日本海側ははじめ雨や雷雨ですが、次第に雪に変わるでしょう。関東から九州は晴れ間の出る所もありますが、午後はにわか雨や雷雨の所がありそうです。最高気温は昨日10日より高い所が多い見込みです。

北海道や東北の日本海側は次第に広い範囲で雪に

今日11日は、前線を伴った低気圧が発達しながら北日本を通過し、寒冷前線が本州を通過する見込みです。低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定になりそうです。





北海道は日本海側を中心に雪が降るでしょう。ふぶいたり、雷を伴ったりする所もありそうです。昼頃からは太平洋側でも広く雪が降るでしょう。東北は日本海側で雨が降る見込みです。短時間に降る強い雨や落雷、突風に注意が必要です。また大雨による土砂災害に警戒してください。夜は次第に雪へと変わるでしょう。風が強まり、ふぶく所がありそうです。北陸も夕方から雨や雪が降り、雷が鳴る所もあるでしょう。関東から九州は太平洋側を中心に晴れ間が出ますが、午後は所々で雨や雷雨となりそうです。

最高気温は前日より高い所が多い

今日11日の日中は南よりの風が吹くため、最高気温は昨日10日よりも高くなる所が多いでしょう。



札幌は昨日10日と同じくらいで1℃の予想ですが、仙台は13℃、新潟は15℃、金沢は16℃と、昨日よりも5℃から8℃も高くなりそうです。東京は16℃、名古屋は14℃、大阪は17℃、高知と福岡は18℃、鹿児島は20℃の予想です。晴れ間の出る所では、日差しが暖かく感じられそうです。



ただ、前線が通過した後は、冷たい空気が流れこむため、夜になるとグッと冷えてきそうです。10℃を下回る所もあるでしょう。日中と夜との寒暖差が大きくなりますので、調節しやすい服装でお出かけください。