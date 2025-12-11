¹â¶¶¸÷À®¤ÎÂåÍý¿Í¤¬Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ë¼«¿®¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿Åê¼ê¡×¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÀ¾Éð¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥ï¥Ã¥µ¡¼¥Þ¥ó¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥ë¥ÕÂåÍý¿Í¤¬£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¹â¶¶¤Î¸ò¾Ä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ò¾Ä¤Ï¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤À¤¬¡¢¹â¶¶¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿Åê¼ê¡£Ê£¿ôÇ¯¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼è¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Â¦¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¤Ï£²£°µåÃÄ¤¬»²Àï¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÁèÃ¥Àï¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤¿¥¦¥ë¥ÕÂåÍý¿Í¡£¡Ö¹â¶¶¤Î»Ô¾ì¤Ï¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¾®µ¬ÌÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎµåÃÄ¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¡£Ä¹¤¯Ä´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿µåÃÄ¤ä¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡ÊÊ£¿ô¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥ª¥Õ¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢±Ñ¸ì¤âÏÃ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÌîµå¤Ø¤ÎÃÎ¼±¤â¹â¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯Å¬±þ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀ¾Éð¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë»ÄÎ±¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢Ìî¼ê¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ó¥°¡¢º£°æÃ£Ìé¤é¤Î¥È¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬°ÍÁ³¡¢Å¸³«Ãæ¡£¥¦¥ë¥ÕÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤ÏÅÏÊÆ¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸ò¾Ä·Ð²á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤ò½ä¤ê¡¢Æ±²ñµÄ½éÆü¤Î£¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¤Ë¥É·³¤Î´´Éô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À·ëÏÀ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢µåÃÄ¤ÈÁª¼ê¤ÎÁÐÊý¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÃåÃÏÅÀ¤òµá¤á¤Æ¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Î¸ò¾ÄÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯£±·î£´Æü¡ÊÆ±£µÆü¡Ë¡£Æ±¤¸¤¯À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î£²ÆüÁ°¤È¤Ê¤ë£²Æü¤¬ÄùÀÚÆü¤À¡£